von Limberger-Andris

Die für 2023 geplanten Projekte in Ewattingen und Münchingen decken die Fragen kommunale Sicherheit, Energiewende/Klimaschutz und Infrastruktur ab, so Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Ratssitzung. Und Lembach? Der Ortsteil werde sicherlich in den nächsten Jahren mit Investitionen bedacht.

Die Finanzierung: Die im kommunalen Wutacher Haushalt vorgesehenen Investitionen (siehe Infobox) seien solide finanziert, erläuterte Christian Mauch. Ein Finanzmittelüberschuss aus den um die abzuführenden Umlagen bereinigten Steuereinnahmen sowie eine Kreditaufnahme samt Verringerung der Liquidität der Gemeinde ermöglichten dies. Der Schuldenstand der Gemeinde steige allerdings an. Die Verringerung der Liquidität der Gemeinde (geplant auf rund 393.000 Euro) liege deutlich über der für Wutach vorgeschriebenen Reserve (rund 65.500 Euro). Christian Mauch verwies darüber hinaus auf erwartete und noch ausstehende rund eine Million Euro für die Wutachhallensanierung, die sich noch nicht im kommunalen Haushalt wiederfinden. Zudem gebe es für die Einwohner und Unternehmer die freudige Botschaft: Die Sätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Wutach Fragen nach alternativen Bewerbern für die Bürgermeisterwahl mehren sich Das könnte Sie auch interessieren

Die Projekte: Münchingen bilde bei den Investitionen (neues Feuerwehrfahrzeug, Wasserversorgung Am Eisbuck) einen der beiden Ortsteilschwerpunkte, fasste Christian Mauch den kommunalen Haushalt zusammen. Allerdings sei der Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs, der von Zuschüssen aus der Fachförderung und dem Ausgleichsstock abhänge, noch nicht vollends eingetütet. Einen zweiten Investitionsschwerpunkt (Erweiterung der Nahwärme) setze die Verwaltung in Ewattingen. Auch dieses Projekt, vor allem der Baubeginn, sei noch mit einigen Fragezeichen behaftet. Wie der Bürgermeister außerhalb der Haushaltsvorstellung einem Zuhörer erläutert hatte, spiegele der veranschlagte Haushaltsposten eine Maximalplanung dar. Zwar gebe es bereits zehn Interessenten für einen Anschluss an das Nahwärmenetz, die Zeitschiene der Umsetzung sei allerdings noch nicht gelegt.

wutach Bürgermeisterkandidat will auch die Jugend stärker einbinden Das könnte Sie auch interessieren

Stimmen: Das Echo im Gemeinderat auf das von Gemeindekämmerin Anika Brogle erstmals allein ausgearbeitete Haushaltswerk war positiv. Wolfgang Dornfeld (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach) sprach gar von einem zukunftsweisenden Haushalt. In den nächsten Jahren sind bislang deutlich geringere Ausgaben geplant. Nach Angaben von Anika Brogle sind vorgesehen: rund 524.000 Euro (2024), rund 1,08 Millionen Euro (2025) und rund 319.000 Euro (2026).