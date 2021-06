von Sandra Holzwarth

In einen zentral gelegenen Neubau in der Hauptstraße 18 sollte die Stadtbibliothek Stühlingen eine neue Heimat finden. Von dieser Vision, die seit 2016 entwickelt wurde, müssen sich das Bibliotheksteam, die Verwaltung und auch die Stühlinger Bürger verabschieden.

Geplanter Neubau stockt

Der Gemeinderat stimmte geschlossen dafür, den mit der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen als Bauträger im Jahr 2018 geschlossenen Vorvertrag für die Räumlichkeiten im geplanten Neubau zu kündigen. Grund ist der Stillstand bei Planung und Realisation des Bauvorhabens. „Wir werden für unsere Stadtbibliothek eine andere Lösung finden müssen“, erklärte Bürgermeister Burger. Da sich derzeit kein anderer Standort anbietet und sich damit der Umzug in neue Räumlichkeiten hinziehen wird, sollen die derzeitigen Räumlichkeiten in der Stadthalle optimiert werden.

„Wir brauchen einen Neustart. Dazu müssen wir den Vorvertrag kündigen und mit Standortsuche und Planung von vorne beginnen“, erklärte Wolfgang Löhle (FW) zahlreiche Statements aus den Reihen der Räte bekräftigten diese Aussage. Auch was die Arbeit des Büchereiteams betrifft, zeigte sich im Rat große Einigkeit. „Hut ab, was ihr trotz der nicht optimaler Standort und Raumbedingungen geschaffen habt, verdient wirklich große Anerkennung. Ich bin begeistert“, fasste Corina Pieper (CDU) zusammen.

Lob an Bibliotheks-Team

Das Lob ging an Daniel Barthel, Gerlinde Waishar und Christine Baumgärtner. Das Trio ist seit 2016 federführend für die Organisation der Stadtbibliothek und hat dem Rat im Rahmen der Gemeinderatsitzung von seiner Arbeit berichtet und Neuerungen vorgestellt. Dazu gehörte auch die neue Homepage, auf der sich die Bibliothek vielfältig, lebendig und bunt präsentiert. Vor allem die Onleihe, das kontaktlose Ausleihen digitaler Medien, kommt bei den Mitgliedern sehr gut an aber auch die Zahl der Ausleihen in der Bibliothek selbst hat zugenommen.

Angebot wird immer erweitert

Das Büchereiteam kennt die Vorlieben ihrer Mitglieder und hat die Neuigkeiten auf dem Buchmarkt stets im Blick. „Vor allem in der Erwachsenenliteratur sind die aktuellen Bestseller gefragt, wir sind ständig dabei unseren Bestand zu überarbeiten“, erklärte Christine Baumgärtner. Neben Bücher und CDs hat das Team auch Zeitschriften ins Sortiment mit aufgenommen, die sehr gefragt sind, das Angebot an Gesellschaftsspielen wurde erweitert und für die kleinen Besucher Tiptoi-Stifte mit dem dazugehörigen Lernsystem angeschafft.

Auch E-Books für Kinder im Sortiment

Im Verbund mit drei weiteren Bibliotheken wurde 2016 mit insgesamt 1000 E-Books die Onleihe gegründet, eine Erfolgsgeschichte, die inzwischen auf neun Bibliotheken und ein stetig größer werdendes Medienangebot gewachsen ist. Neu im Sortiment gibt es jetzt auch E-Books für Kinder. Mit dem Budget kommt das Team „gerade so über die Runden“, erklärte Daniel Barthel.

Ein Lob der beiden Frauen des Bibliothek-Teams ging an Kollege Barthel, der vor allem in Sachen neuen Medien immer am Zahn der Zeit ist. Das Bibliotheksteam organisierte immer wieder auch Veranstaltungen, die über Lesungen hinausgingen. Vom gemeinsamen Kochen bis hin zu Spieleabenden wird ein buntes Programm geboten.

Medien-Kooperation mit Schulen

Besonders beliebt sind die Kinoabende, wofür in ein Kinosystem mit Beamer und Soundanlage investiert wurde. Ein Erfolg sind auch die Medien-Kooperationen mit den Schulen der Stadt, um den Kindern das Lesen und die Bibliothek näher zu bringen. Für die Zukunft plant das Team eine Bibliothekseigene App, auch soll ein Streamingdienst für Filme ins Angebot der Die der Einführung einer Jahresgebühr hat das Team diskutiert und wieder verworfen, „eine Leihbibliothek sollte für alle Menschen zugänglich sein, auch für sozial schwache Bürger. Deshalb sollte sie kostenlos bleiben“, betonte Gerlinde Waishar.

Zur Frage von David Geng (FW), welche Wünsche sie für die Bücherei hätten, hätten alle drei viel erzählen können. „Wir haben jede Menge Ideen“, so Christine Baumgärtner. Von einer Bibliothek der Dinge, in der selten benötigte Gegenstände geliehen werden können, bis hin zu weiteren Veranstaltungen, die über Lesungen hinausgehen, wurden verschiedene Aspekte angesprochen. „Vor allem aber soll die Bibliothek ein Treffpunkt für die Menschen sein“, so Baumgärtner.