Stühlingen – Ein neues Heim für Schwalben ist in Bettmaringen gebaut worden. Jedes Jahr seit dem Bau des Mehrfamilienhauses in der Unteren Breite in Bettmaringen 1994 tummelten sich die Schwalbenpaare mit ihren Nestern an der Nordseite. Hausverwalter Raimund Boll sowie die Eigentümer und Mieter kamen bei der Zählung auf 25 Schwalbenpaare. 2019 wurde das Haus runderneuert, unter anderem wurde die Fassade frisch gestrichen und die Schwalbennester mussten entfernt werden. Darüber schreibt Raimund Boll in einer Pressemitteilung.

Die Naturnester wurden durch Betonnester, besorgt über den Nabu, ersetzt. Sie seien sofort problemlos bezogen worden. 24 Nester wurden unter den Dachvorsprüngen, knapp einem Meter über den Garageneinfahrten, so befestigt, um sie ohne viel Aufwand zur Reinigung abschrauben zu können. „Das ist deshalb sinnvoll, weil sich in den Nestern auch schädliche Parasiten festsetzen und den Schwalben dann schaden können. Auch hat sich gezeigt, dass nicht alle Jungschwalben bis zum Abflugtermin der Schwalben nach Süden stark genug sind, um mitzufliegen. Sie bleiben dann leider im Nest zurück und verhungern letztendlich“, erklärt Raimund Boll. Da die Schwalben bei ihrer Rückkehr im Frühjahr keine Zeit für den Nestbau brauchen, nutzen sie die Zeit damit, bis zu dreimal im Jahr zu brüten und Jungtiere großzuziehen. „Leider kann es dann für die dritte Generation Jungschwalben knapp werden, um mit den andern ins Winterquartier zu fliegen“, so Raimund Boll.

Die Anwohner in einem größeren Radius ums Haus freuen sich über den Anblick der etwa 200 Schwalben, die im Sommer über ihren Häusern gleiten und ihnen somit Schnaken und andere Stechmücken vom Leib und aus den Wohnungen halten. „Immerhin fängt eine einzige erwachsene Schwalbe pro Tag bis zu 2000 Mücken und 600 Blattläuse, besonders dann, wenn Jungtiere versorgt werden müssen“, erläutert Raimund Boll. Die Wohnungseigentümer und Mieter freuen sich über ihre Mitbewohner am Haus und begrüßen das Engagement von Hausverwaltung und das aller Unterstützer. Für sie sei es dann auch nicht schlimm, im Sommer manchmal etwas Vogelkot vor den Garagen wegzuräumen, ganz nach dem Motto: „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“, schreibt Boll.