von Yvonne Würth

Die Stühlinger Gemeinderäte besichtigten im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung das neue MLF der Abteilung Mauchen vor dem Stühlinger Feuerwehrgerätehaus. Abgeschlossen sind sowohl die Schulungsphase der Kameraden in Mauchen als auch die Anpassungsarbeiten durch die Firma Wiss GmbH & Co KG in Herbolzheim.

Stühlingen Offizielle Übergabe des neuen Löschautos wegen Corona verschoben Das könnte Sie auch interessieren

Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer informierte darüber, dass das neue MLF ab Juli offiziell für Einsätze genutzt werden kann. Im städtischen Haushalt wurden 240.000 Euro für das Fahrzeug bereitgestellt, Zuschüsse wurden in Höhe von nahezu 70.000 Euro erwartet.