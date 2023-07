Die katholische Verrechnungsstelle Stühlingen will als Arbeitgeberin interessanter werden. Daniela Metzler von der Geschäftsführung erläuterte in der Sitzung des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz das neue Konzept auch für den Kindergarten St. Bernadette in Lausheim. Ein Baustein ist eine neue Außenwirkung.

Die katholische Verrechnungsstelle ist Trägerin von 32 Kindertageseinrichtungen, und wie andere Anbieter hat auch sie Probleme bei der Personalgewinnung. Das Werbekonzept beinhaltet neben einem neuen Logo prägnante Stellenanzeigen mit dem Bild der Leiterin. Über soziale Netzwerke will die katholische Verrechnungsstelle auf sich aufmerksam machen. Zur Personalkampagne gehören Personalbindung mit Mitarbeiter-Veranstaltungen, Kaffee und Tee, Obstkorb, die Öffentlichkeitsarbeit mit Webauftritt, neuem Logo, Auftritten bei Messen und in Schulen sowie ein Imagevideo und Kita-Kompass. „In unserem Imagefilm stellen wir unsere 32 Kitas sowie die katholische Kirche als attraktiven und modernen Arbeitgeber vor“, erläuterte Daniela Metzler. Während das Leitbild einheitlich ist, sei die Konzeption je Einrichtung individuell gestaltet. Die neue Leiterin des Kindergartens in Lausheim, Linda Ebner, stellte die Konzeption vor. In Zusammenarbeit mit der Stadt Stühlingen gibt es seit März die Nachmittagsöffnung. Ebner richtete sich einen Büroarbeitsplatz im Büroraum des Ortsvorstehers ein. Für das Außenspielgelände wird derzeit ein Sonnenschutz aufgestellt.

Aktuell ist der Kindergarten Lausheim voll belegt, da 26 Kinder im Alter zwischen 2,9 und sechs Jahren die Einrichtung vormittags zwischen 7.30 und 12.45 Uhr besuchen. Außerdem ist dienstags und donnerstags von 13.45 bis 16.15 Uhr geöffnet. Ab September gelten die neuen Beiträge: Familien mit einem Kind bezahlen künftig 151 Euro im Monat (der August ist frei), Familien mit zwei Kindern unter 18 Jahren im Haushalt zahlen je Kindergartenkind 117 Euro, bei drei Kindern sind es 78 Euro und bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren im Haushalt kostet der Kindergartenbesuch für ein Kind 26 Euro im Monat.

Die Sozialpädagogin Jasmin Müller ging in der Sitzung des Pfarrgemeinderats auf die Neuerungen in diesem Jahr ein. Neben den beiden Nachmittagsöffnungen dienstags und donnerstags mit durchschnittlich elf Kindern sei die Waldwoche so gut angekommen, dass nun auch Waldtage eingeplant würden.

Pfarrgemeinderat Georg Hupfer fragte zum Begriff „Kinder mit Bedürfnissen“ nach. Dabei handelt es sich laut Metzler um Kinder mit psychischen und physischen Beeinträchtigungen: „Wobei wir prinzipiell versuchen, diese Kinder zu berücksichtigen; in größeren Kitas gibt es immer Inklusionskindergärten, hier in Lausheim gestaltet es sich mit Rollstuhl schwer.“