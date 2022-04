Stühlingen – Familie Kaiser aus Stühlingen-Wangen stellt mit dem Nudelhaus die neue Produktionsstätte am kommenden Sonntag, 1. Mai, von 10 bis 17 Uhr vor. Zum Tag der offenen Tür in der Michaelstraße 13 in Stühlingen-Wangen gibt sie einen Einblick in die laufende Nudelproduktion und die Gastronomie, einem neuen Bereich des Geflügelhofs Kaiser. Es wird gewirtet am Sonntag, neben Steak, Grillwürsten und Nudeln gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Stühlingen (ywü) Der dritte Bereich der neuen Produktionsstätte beinhaltet eine große, moderne Küche, in der auch Kochevents angeboten werden. „Wie passt Wild zu Nudeln, was hat es mit Ravioli auf sich, Linsen vegetarisch oder mit Fleisch, wie kann man all dies zubereiten, damit man einen wahren Gaumengenuss hat?“ Regelmäßig soll gemeinsam gekocht und gegessen werden, Familie Kaiser hat viele Ideen für das Nudelhaus. „Vom Acker auf den Teller“ – sowohl die Produkte auf der Vesperkarte als auch Schulungen für interessierte Besucher stehen unter den Prinzipien von Nachhaltigkeit und Regionalität. So werden für den monatlichen Bauernbrunch beispielsweise Bio-Milchprodukte vom Schwalbenhof Bräunlingen verwendet, der als einziger Hof im Land Baden-Württemberg Bio-Vorzugsmilch produziert: „Mit solchen Höfen arbeiten wir zusammen, damit man sieht, was es in unserer Region Wunderbares gibt“, so Wilfried Kaiser. Zusätzlich zu den eigenen Veranstaltungen kann das Nudelhaus außerdem für private und geschäftliche Veranstaltungen gemietet werden.

Hilfsaktionen: Regelmäßig ist Familie Kaiser bei Hilfsaktionen mit dabei: Jennifer Kaiser konnte mit dem Verkauf von eigenen Nudeln im Herbst/Winter 2021 über den Bundesverband Kinderhospiz eine Familie aus St. Peter unterstützen, deren 15-jährige Tochter an einem Hirntumor verstorben war. Über 700 Euro sind durch den Verkauf der Glücksnudeln zusammengekommen. Mit dem Verkauf der „Bergwachtschorle“ der Ebner Fruchtsäfte Klettgau-Grießen im Nudelhaus sollen nun auch die ehrenamtlichen Helfer der Bergwacht unterstützt werden.

