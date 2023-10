Stühlingen – In Sachen Rathauserweiterung in Stühlingen ist bei der jüngsten Gemeinderatssitzung der Sachstandsbericht zur Umgestaltung des Rathausumfelds auf der Tagesordnung gestanden. Der Vorentwurf war überarbeitet worden und wurde von der Planungsgesellschaft bhm vorgestellt. An der geplanten Terrasse wurde wenig geändert. Sie bietet sich für kleinere Veranstaltungen an und wird nach Trauungen sicherlich gerne benutzt, weil man aus dem Trauzimmer direkt auf die Terrasse gelangt. Fahrradstellplätze werden hier untergebracht und anstelle des Wassertischs, der einen Höhenunterschied ausgleichen sollte, sind jetzt Stufen geplant.

Eine Stützmauer kann auch als Sitzgelegenheit genutzt werden. Dafür wird es auf der Mauer in Abständen Holzauflagen geben. Die Zufahrt in die Gerberstraße wird etwas geändert. In Richtung Brunnen wird ein Behindertenstellplatz ausgewiesen. Bei der Einfahrt in die Herrengasse wird es fünf Stellplätze geben wie bisher, es müssen jedoch 20 Stellplätze nachgewiesen werden. Dafür eignet sich der Parkplatz beim Feuerwehrgerätehaus um die Ecke mit 41 Stellplätzen.

Stadteinwärts wird die Bushaltestelle in Höhe des Brunnens gebaut und stadtauswärts kurz vor der Abzweigung zum ehemaligen Krankenhaus Loreto. Beide Haltestellen erhalten eine kleine Überdachung. Ob sie behindertengerecht ausgebaut werden, ist noch unklar. Bezüglich des Belags um das Rathaus gab es einige Diskussionen. Die Differenz zwischen den Kosten für Granit- und Betonplatten ist recht groß, allerdings auch das Aussehen und die Wirkung nach außen.

Christian Wild und Berthold Schröder von der Planungsgesellschaft bhm machten deutlich, dass die Baukostensteigerung der vergangenen drei Jahre bei 35 bis 40 Prozent liegt. Somit lässt sich der Kostenrahmen trotz Minderung bei der erneuten Planung kaum unterschreiten. Trotzdem billigte der Gemeinderat die überarbeitete Vorentwurfsplanung und beschloss die Entwurfsplanung gemäß dem vorgestellten Konzept.

Die Stadtbibliothek Stühlingen leiht inzwischen verschiedene Medien aus, nicht nur Bücher. Deshalb soll die Satzung über die Benutzung im Bereich Mahnwesen dahingehend geändert werden, dass die Nutzer bei der Überschreitung der Ausleihfrist zweimal erinnert werden, danach geht die Zuständigkeit an das Rechnungsamt. Die Stadtkasse stellt dann das nicht zurückgegebene Medium gemäß dem Neupreiskatalog in Rechnung. Zusätzlich wird eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro erhoben. Bei einer Fristüberschreitung wird ebenfalls eine Mahngebühr fällig. Die erste Mahnung kostet 3 Euro, die zweite 4 Euro und die dritte 5 Euro plus Meldung ans Rechnungsamt. Verlorene oder verschmutzte Medien kosten deren Neupreis und eine Gebühr von 2 Euro. Der Folieneinband eines neuen Buches kostet 2,50 Euro und durch Verschmutzung unbrauchbare Barcode- sowie Signatur-Etiketten kosten 2 Euro. Die Zerstörung von Aufbewahrungsbehältern oder Teilen davon kostet ebenfalls 2 Euro. Die überarbeitete Bibliotheksbenutzungssatzung wird zum 1. November gültig.