Eine Naturparkschule in Wutach und dort auch Schulsozialarbeit zu etablieren, hält Rektor Marco Johner für eine sinnvolle Entwicklung. Seit einigen Jahren erkenne die Schulverwaltung auch an der Grundschule Wutach und im Schulumfeld einen Bedarf an Schulsozialarbeit, erläutert Marco Johner, Prävention sei gefragt. Die Probleme seien nicht so drängend, dass Schulsozialarbeit in Wutach bereits heute oder morgen notwendig sei. Trotzdem wäre ein Start im Schuljahr 2024/25 wünschenswert. Marco Johner sieht in dem mit 24 Erstklässlern zahlenmäßig starken Einschulungsjahrgang eine künftige Herausforderung. Die Schule sei dann nicht mehr nur mit den aktuell 34 Kindern belegt, sondern habe nach Abzug von zehn Entlassschülern dann 48 Schüler. Die schulische Infrastruktur für zwei jahrgangsübergreifende Familienklassen sei gegeben, die Zusammensetzung der Klassen allerdings heterogen. Die Raumsituation lasse einen Bereich für Gespräche in der Schulsozialarbeit zu.

Als seit wenigen Wochen an der Grundschule aktive Rektor habe er eine Anfrage seiner Vorgängerin Stefanie Baumgärtner an die Verwaltung zur Einrichtung der Schulsozialarbeit aus dem vergangenen Jahr aufgegriffen. Die Anfrage, Schulsozialarbeit an der Grundschule Wutach zu etablieren, sei nochmals ausführlicher begründet, konkretisiert und erneut an die Verwaltung gegeben worden. An der Grundschule Wutach sei sicherlich keine Vollzeitstelle der Schulsozialarbeit notwendig, so Marco Johner. Er könne sich eine Zusammenarbeit auf Minijob-Basis mit anderen Schulen der Region vorstellen. Zudem seien Aufgaben und Einsatzfelder der Fachkraft auszuloten. Unklar sei bislang auch die finanzielle Trägerschaft einer solchen Stelle.

Das Thema werde im Zuge der kommunalen Haushaltsberatungen aufs Tapet kommen, äußerte sich Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer auf Anfrage. Grundsätzlich sei er einer solchen Einrichtung gegenüber aufgeschlossen. Letztlich habe der Gemeinderat über das Thema zu entscheiden.