von Yvonne Würth

Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter dem Musikverein Lausheim. In der Hauptversammlung gab es Wahlen und Ehrungen. Der Vorsitzende Torsten Maier dankte Hauptamtsleiter Andreas Mosmann, der Tipps für die der Versammlung gegeben hatte und sie gemäß dem Hygienekonzept genehmigt hatte.

Stühlingen Musikverein Lausheim zieht Bilanz

Änderungen der Ämter hatten Wahlen nötig gemacht. Neu gewählt wurde die Vorsitzende Organisation Jasmin Müller für die scheidende Verena Stritt. Außerdem wurden die neuen Beisitzer Katja Kaiser und Julia Holland gewählt für Nicole Friedrich und Christoph Reichle. Im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Öffentlichkeit Torsten Maier, Vorsitzender Nachwuchs Jakob Boma, Schriftführerin Hannah Steinmann, Kassierer Manuel Scherble, Beisitzer Fabian Kaiser und Jugendwartin Judith Korhummel.

Neuerungen

Das Jahreskonzert 2020 wurde abgesagt, danach drehte sich die Arbeit im Vorstand hauptsächlich um Coronavorschriften und die Umsetzung des Hygienekonzepts. Wie der Vorsitzende Torsten Maier informierte, wurde die Konzertmeister-App eingeführt, um Planungsthemen und Probenstatistik zu vereinfachen. „Wir wollten die Leute dafür sensibilisieren“, erläuterte Maier. Er habe sich oft allein gelassen gefühlt.

Die Proben

Während der Lockdowns hatte Dirigent Helmut Kaiser auf seine Gage verzichtet, es fanden keine Online-Proben statt. Über geringe Ausgaben und Spenden freute sich Kassierer Manuel Scherble. Der Unterricht für die Jungmusiker sowie der Theorieunterricht für das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber fand je nach Möglichkeit präsent oder online statt, darüber informierte der Vorsitzende Nachwuchs Jakob Boma. Die Musiker Michael Kenne und Verena Stritt wurden verabschiedet. Maier appellierte an alle Musiker, motiviert nach vorn zu schauen. Dirigent Helmut Kaiser appellierte an die Musiker: „Macht mit Motivation und Konzentration weiter.“ Ihn beängstige der Gedanke an die Zukunft der Musikvereine, auch in der Umgebung, die unter der Pandemie gelitten haben.