Einen neuen Besucherrekord gab es am Sonntag beim 14. Stühlinger Herbst von Handels- und Gewerbeverein und der Stadt Stühlingen. Das schöne Wetter, die historische Fahrzeugausstellung und die Angebote von Einzelhändlern und Vereinen lockten Tausende Besucher an.

„Wetter passt, Hütte voll, 84 Exponate mit Zweirädern, Vierrädern, Landmaschinen. Mega Stimmung, so kann es weitergehen“, freute sich HGV-Chef Reinhard Schmitt über den großen Besucherandrang. „Das wird einer der Stühlinger Herbste, der größer ist und länger im Gedächtnis bleibt.“

HGV-Chef Reinhard Schmitt war sehr zufrieden mit dem 14. Stühlinger Herbst. | Bild: Yvonne Würth

Es gab viele neue Anbieter, die sich und ihre Waren präsentiert hatten. „Es gab viele Stammgäste, die nicht mehr dabei sind – aufgrund von Alter und Terminüberschneidungen. Dafür aber etliche neue, auch viele Spontananmeldungen, die mich im Urlaub noch per Whatsapp kontaktiert haben, wir sind ja flexibel“, so Schmitt. Er bedauerte, dass nicht alle Stühlinger Einzelhändler dabei waren, was er als „vertane Chance“ bewertete.

Historische Fahrzeuge ziehen Blicke auf sich

Publikumsmagnet war die historische Fahrzeugausstellung. Dietmar Güntert, Daniel Harrer und Udo Lasarzick hatten 84 Fahrzeuge ausgewählt, standen für Fragen und Gespräche bereit und nahmen sich auch Zeit für Vorführungen. Für die gute Stimmung sorgten auch der Musikverein Degernau, die Stadtmusik Bonndorf, die Mühlbach-Musikanten und Blosmaschii aus Unadingen. Die Zeit für Gespräche nutzten auch Bürgermeister Joachim Burger und Altbürgermeisterin Isolde Schäfer gerne.

Die Veranstaltung Der Stühlinger Herbst ist eine Veranstaltung des Handels- und Gewerbevereins Stühlingen mit dem Vorsitzenden Reinhard Schmitt (Telefon 07744 1388, E-Mail: r.schmitt-hgvstuehlingen@online.de). Die nächsten Veranstaltungen des HGV sind der Stühlinger Weihnachtsmarkt am 25. und 26. November und der 34. Stühlinger Frühling am 27. und 28. April 2024.

Zu den neuen Anbietern gehörten Chirin Youssef und Luca Ebi, die Inhaber von C&L, Café und Lebensmittel. Chirin Youssef hatte den Samstag über in der heimischen Küche gestanden und brachte leckeres Essen mit.

Viele neuen Anbieter präsentierten ihre Produkte. Bei Chirin Youssef gab es Biryani mit Couscous. | Bild: Yvonne Würth

Rolf Schwarber hatte neu als „Öschinger Sägmännle“ seine dekorativen und praktischen Holzarbeiten präsentiert und beim DRK-Ortsverein Stühlingen gaben Jonas Neumann und Patric Raißer einen Einblick in die Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz.

Alle Hände voll zu tun hatten die Helfer des Narrenvereins Hungrige Stühlinger und der Metzgerei Gut mit ihren Essensangeboten.

Dieses Paar genoss das schöne Wetter und die gute Musik bei der Narrenzunft Hungrige Stühlinger.

Süßes boten die Vereine an, darunter die Landfrauen Lausheim (Striebele), das Kinderland Hohenlupfen (Waffeln), die Bachhäxe und die Hungrigen Stühlinger (Kuchen) sowie Yvonne Berndt vom Tierwaisenhaus Nagezahn. Und wer haltbares Essen ohne Konservierungsmittel mitnehmen wollte, wurde bei Familie Keller vom Röschenhof Wangen fündig.

Flotte Weisen spielte der Musikverein Degernau unter der Leitung von Fabian Korhummel, während die zahlreichen Besucher das Essen der Narrenzunft Hungrige Stühlinger auf dem Kroneplatz genossen. | Bild: Yvonne Würth

Yvonne Berndt stellte ihr privates Tierwaisenhaus Nagezahn vor, welches seit knapp zwei Jahren vom Veterinäramt als Auffangstation anerkannt ist – aktuell finden 46 Kaninchen dort ein Zuhause. Kleine Gewinnspiele boten die Firma Rehm und der Ja-Verein attraktives Dorfleben Mauchen an. Der Erlös geht an einen guten Zweck, die Firma Rehm wird alle Einnahmen an den Kindergarten Weizen spenden.

Die Hüpfburg von Günter Lizureck war eine Attraktion für die jüngsten Besucher, zudem konnten sie im Klangzwergenreich von Sabine Beil den musikalischen PanPan kennenlernen. Auch die Huskies waren sehr beliebt.

Keine Scheu zeigte dieses Mädchen beim Kuscheln mit einem der Hunde von Jessica Paulsen, während die Familie sich über den Zughundesport und die Zuchtstätte Easy Dream Runners informierte. | Bild: Yvonne Würth

Die Eltern informierten sich bei Jessica und Angela Paulsen über den Zughundesport, die Easy-Dreams-Runner-Züchtung und begutachteten den neuen Trainingswagen von Fritz Dyck Carts.

