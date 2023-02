Als potentielles Investitionsprojekt ist eine Erweiterung des Nahwärmenetzes Wutach bereits eingepreist im kommunalen Haushalt 2023: Ausgabe rund 461.000 Euro, Einnahme rund 194.000 Euro. Auch die Nennwärmeleistung der Feuerungsanlage – ab dem Frühjahr sollen ausschließlich Holzpellets hierfür verwendet werden – wurde bereits erhöht: Die Leistung von 240 Kilowatt (kW) wurde durch den Umbau der Ölfeuerungsanlage auf insgesamt rund 400 kW erhöht, die Leistungsreserve beträgt nach Verwaltungsangaben 148.000 kWh (Heizwert von rund 15.000 Liter Heizöl). Die Gemeinde investierte – die Nebenkosten eingerechnet – hierfür rund 300.000 Euro.

Bislang versorgt werden über die Nahwärme Wutach 66 Kundenanlagen in Ewattingen inklusive der Gemeindeverwaltung. In einer Abfrage potentieller Kunden im Ewattinger Baugebiet Frohnwiesen – Bürgermeister Christian Mauch nannte in einer Ratssitzung im vergangenen November 16 Haushalte – sollte das grundsätzliche Interesse erhoben werden und daraus eine Netzerweiterung abgeleitet werden. Im Januar schließlich informierte der Bürgermeister das Ratsgremium über zehn interessierte und zwei weitere Haushalte, bei denen noch Unklarheit herrsche. Nun soll in der nächsten Gemeinderatsitzung am Donnerstag, 2. März, das Ergebnis der Umfrage festgestellt und ein mögliches Ausbauprojekt, geplant durch ein Fachbüro, vorgestellt werden.

Sollte mit der Erweiterung des Wutacher Nahwärmenetzes in Ewattingen in diesem Jahr tatsächlich begonnen werden, stellt diese Maßnahme einen Ausgabeschwerpunkt im laufenden kommunalen Haushalt 2023 der Gemeinde dar – dort sind insgesamt Investitionen von 1,52 Millionen Euro vorgesehen. Bislang ist eine Zeitschiene zur Umsetzung allerdings noch nicht gesetzt, nicht zuletzt hänge ein Baubeginn von der Verfügbarkeit von Bauunternehmen ab, hatte Christian Mauch in einer früheren Ratssitzung betont. Er wollte einen späteren Baubeginn 2024 deshalb bisher nicht ausschließen.