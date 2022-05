von Yvonne Würth

Der Internetauftritt der Hungrigen Stühlinger (www.hungrige-stuehlinger.de) zeigt die vielfältigen Aktivitäten der Narrenzunft. Sowohl die Aktivitäten der Zunftmeister als auch der Untergruppen über die Jahre wurden festgehalten und übersichtlich präsentiert.

Mit der Weiterentwicklung der Software und den unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten auf diversen Bildschirmen wie Handy, Tablet und PC hat das Programm Windows XP seine Grenzen erreicht, und der Verein musste sich nun professionelle Hilfe suchen, wie es bei der Hauptversammlung hieß.

Erstmals werden alle vorhandenen Masken fotografiert und für die neue Website der Narrenzunft Hungrige Stühlinger aufgelistet. | Bild: Yvonne Würth

Auch um unnötige Strafzahlungen vermeiden zu können – Vereine der Narrenvereinigung Kleggau hatten schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrem Internetauftritt – möchte sich die Narrenzunft Hungrige Stühlinger nun absichern. Grafiker Heiko Buntru aus Donaueschingen bringt nicht nur das nötige Herzblut für die Fasnacht mit, sondern auch das nötige Wissen.

Das neue Viererteam Daniel Fechtig, Sabine Sklenar sowie Monika und Arnfried Winterhalder wird ihn künftig mit Infos füttern, die er dann für die sozialen Medien aufbereitet. Um den 10. Januar 2023 soll das 70-jährige Bestehen der Narrenzunft gefeiert werden.

Die Vielfalt der Masken soll mit dem neuen Internetauftritt ins rechte Licht gerückt werden, Ehrenzunftmeister Arnfried Winterhalder hatte alle Hästräger aufgerufen, sich mit ihrer Maske ablichten zu lassen. Inzwischen wurden 51 Masken vor einer weißen Wand fotografiert: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eine Riesenvielfalt haben“, so Arnfried Winterhalder.

Termine der Narrenzunft Der Herbstkonvent der Narrenvereinigung Kleggau findet am 15. Oktober im Konradsaal Stühlingen statt, das 70-jährige Bestehen soll um den 10. Januar gefeiert werden, die Bunten Abende finden am 20. und 21. Januar statt. Vom 10. bis 12. März soll die Fasnacht in der französischen Partnerstadt Bellême gefeiert werden, gemeinsam mit den Geissen-Guggis Weizen und weiteren Gruppen aus Stühlingen.

Zusätzlich zu den Bildern wird er auch die Infos präsentieren. Darunter beispielsweise den Bestand einer Familie: Alle vier Masken von Adalbert Stiegeler weisen kleine Unterschiede auf. Geschnitzt hatten außerdem Artur Würth sowie seine Nachfolger Walter Berg (Vater) und Hansi Berg (Sohn), Bernd Berg und Helmut Heimburger haben ihre Masken selbst geschnitzt.

So sieht der neue Pin für 2023 aus, Fahnenträger Rolf-Dieter Harder wurde als Motiv gewählt. Ab dem 11. November startet der Vorverkauf. Der Pin ist die Eintrittskarte für den Umzug am Fasnachtsmontag, 20. Februar 2023. | Bild: Yvonne Würth

Nach 23 Jahren gab Arnfried Winterhalder das Amt des Kassenprüfers ab an Benjamin Böhler. Auch hatte er die Buchhaltung digitalisiert und gab nun an Sandra Fechtig ab. Er wurde offiziell als „Kümmerer“ für das Archiv bestimmt, als Hauptansprechpartner für die Zunftgeschichte der Hungrigen Stühlinger. Er hat sich intensiv mit der Zunftgeschichte auseinandergesetzt und sehr viel Arbeit investiert, weitere hunderte Stunden folgen noch.

Der Vorsitzende Daniel Fechtig bat die Narren, ihn zu unterstützen. Als neuer Vizezunftmeister übernimmt Matthias Blatter das Amt von Martin Schüle.