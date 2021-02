von Yvonne Würth

Tipps rund um die närrischen Tage während der Pandemie geben Simone Müller-Schanz, Yvonne Schanz und Cassandra Blatter von den Waldlütle Eberfingen in der Narrenzeitung. Ihr „Narrenfahrplan at Home – denn jetzt erscht rächt“ kann einfach mit der Familie durchgeführt werden. Denn auch wenn die Veranstaltungen ausfallen, bedeutet das nicht, dass die Fasnacht ausfällt. Falls noch nicht geschehen, sollte der Narrenbaum am Samstag, 6. Februar, gestellt werden.

Wer seinen Christbaum noch nicht entsorgt hat, nimmt sich ein Beispiel an den Egginger und Wutöschinger Narren und betreibt hier ein Christbaum-Upcycling. Außerdem empfehlen die Frauen aus Eberfingen das erste Wintergrillen der Saison. Mit dem Wecken der Nachbarschaft startet der schmutzige Donnerstag: „Jegliche Krachmacher sind erlaubt“, dazu gehören Mehlsuppe, Fasnetküchle und der Hemdglunkerumzug rund ums Haus.

Kinderfasnacht und Speckessen

Für die Kinderfasnacht mit der beliebten Mini-Playback-Show am Freitag, 12. Februar, kann einer der Links der Guggenmusik Hüttä-Rüttler Mauchen angeklickt werden (www.youtube.com/watch?v=5xBKaF0vcPs). Den Speck von Bruno Blatter, frisches Brot von Edith Armbruster und dazu hausgemachten Most empfehlen die drei Autorinnen für das Speckessen am Samstag, 13. Februar. Ebenso einfallsreich: Das „Gässeln durchs Haus mit beknackter Verkleidung und Instrument“, dafür sollen in jedem Zimmer Getränke und Snacks bereitgestellt werden.