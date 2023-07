In Stühlingen wurden die beiden Feuerwehr-Nachwuchs-Abzeichen „Kinderfunke“ und „Jugendflamme I“ abgenommen. Ein Novum war der „Kinderfunke“, dieses Abzeichen wurde erstmals vom jungen Leitungsteam in Angriff genommen.

Der Stadtjugendleiter Kai Itzin und seine beiden Stellvertreter Cassandra Blatter und Tobias Müllek hatten für die Abzeichenabnahme den Feuerwehr-Nachwuchs aus den zehn Ortsteilen ins Schulzentrum Stühlingen eingeladen.

Das Leitungsteam der Kinder- und Jugendfeuerwehr Stühlingen mit Stadtkommandant Gerhard Pfeifer (von links): Die beiden stellvertretenden Stadtjugendwarte Tobias Müllek und Cassandra Blatter, Stadtjugendwart Kai Itzin. | Bild: Yvonne Würth

Die Sirenenläufer, alle Sechs- bis Neunjährigen, hatten fünf Aufgaben zu bewältigen: Anhand von Bildern den richtigen Weg vom Alarm zum Feuer zu erläutern; Gegenstände zuordnen in brennend und nicht brennend; Müll trennen; Armaturen nach Bildern legen und stecken; Muttern auf die Gewinde drehen. Für die Jugendlichen galt es, einen Verteiler zu erklären, das Hydranten-Schild zu erklären, drei Knoten zu legen, einen Notruf abzusetzen und einen Schlauch auszurollen.

Vertreter der Kreisjugendfeuerwehr Waldshut überreichen dem Nachwuchs die Urkunden für die bestandenen Prüfungen. | Bild: Yvonne Würth

Während die 70 Kinder und Jugendlichen bei den einzelnen Prüfungen ihr Können unter Beweis stellten, erfreuten sich die übrigen jungen Besucher an den Feuerwehr-Spielen und der Hüpfburg. Außerdem hatte das Feuerwehr-Team für das leibliche Wohl zu besonders familienfreundlichen Preisen gesorgt.

Kinder- und Jugend-Feuerwehr In der Kinder- und Jugendfeuerwehr Stühlingen mit drei Gruppen (6 bis 9 Jahre Sirenenläufer, 9 bis 14 Jahre Jugendgruppe I, 14 bis 17 Jahre Jugendgruppe II) sind knapp 100 junge Mitglieder aus den zehn Stühlinger Ortsteilen in den vier Ausrückebereichen Süd (Stühlingen, Eberfingen, Mauchen), Mitte (Weizen, Schwaningen), Ost (Grimmelshofen, Blumegg, Lausheim) und West (Bettmaringen, Wangen) zusammengefasst. Sie wird geleitet vom Stadtjugendwart Kai Itzin und den beiden Stellvertretern Cassandra Blatter und Tobias Müllek. Der Kontakt ist möglich per E-Mail unter jfw@ffw-stuehlingen.de

Die anschließende Übergabe der Urkunden, Anstecknadeln und Anhänger wurde von Vertretern der Kreisjugendfeuerwehr durchgeführt. Dafür waren sie nach Stühlingen angereist: Von der Kreisjugendfeuerwehr Waldshut die stellvertretende Kreisjugendleiterin Helga Langnickel, der Fachgebietsleiter Wettbewerbe Fabian Fischer, der Fachgebietsleiter Kindergruppen Pascal Breier und von der Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf der Jugendwart Moritz Gampp.

Während die 70 Kinder und Jugendlichen bei den Stationen ihre Leistungen für die Nachwuchs-Feuerwehrabzeichen Kinderfunke und Jugendflamme I absolviert hatten, gab es für die jungen Besucher Spiele rund um die Feuerwehr, eine Hüpfburg und leckeres Essen. | Bild: Yvonne Würth

Zusätzlich zu den Feuerwehrabzeichen war zu einem kleinen Gewinnspiel aufgerufen worden: Für das im August geplante zweiwöchige Projekt mit Jugendlichen aus Spanien, Italien, Frankreich und aus Stühlingen auf Anfrage der IBG (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten, wir berichten noch), sollten die Kinder Tannenzapfen sammeln.

Am meisten sammelten Sebastian Burger, den zweiten Platz erzielte Florian Schillinger. Beide erhielten ein kleines Präsent für ihre große Sammelleidenschaft. Alle gesammelten Tannenzapfen sollen im „Barfühlpfad“ ihren Platz finden.