Stühlingen vor 1 Stunde

Nachfrage am Angebot der Stadtbibliothek Stühlingen ist auch in Corona-Zeiten groß

Die Stadtbibliothek Stühlingen bietet ein umfangreiches Angebot an verschiedensten Medien. Neben dem regulären Angebot, Bücher und Medien beim Besuch auszuleihen, ist auch die Abholung nach Vorbestellung möglich. Der geplante Umzug in das neue Geschäftshaus in der Hauptstraße muss allerdings noch warten.