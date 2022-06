von Yvonne Würth

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause ist in Mauchen in diesem Jahr wieder Badespaß möglich. Wie geplant wird das Schwimmbad Mauchen am Pfingstsonntag, 5. Juni, seine Türen für die diesjährige Badesaison eröffnen.

Das Schwimmbad Mauchen wird am Pfingstsonntag nach zwei Jahren Zwangspause wieder geöffnet. | Bild: Yvonne Würth

Roland Geng, Vorsitzender des Fördervereins Schwimmbad Mauchen, hat mit seinem Team zahlreiche Arbeiten rund um die Anlage vorgenommen. Eine neue Pumpe und ein Kompressor wurden eingebaut, direkt neben dem Nichtschwimmerbecken lädt ein neuer Liegesteg nun zum Sonnen ein.

Pit Raatz ist einer von vielen Helfern, welche die Anlage regelmäßig pflegen und technisch auf den neuesten Stand bringen. | Bild: Yvonne Würth

„Die beiden Jahre haben uns schon sehr frustriert, es tut einfach weh, man sieht das Bad die ganze Zeit, darf es nicht nutzen.“ Unter Corona-Auflagen wäre eine Öffnung 2021 möglich gewesen, doch hatte sich der Verein dagegen entschieden: „Das wollten wir den Hausfrauen und anderen Freiwilligen nicht zumuten – sie hatten bereits bei ihrer Arbeit Auflagen, dann auch noch in der Freizeit, das wollten wir nicht.“

Roland Geng, Vorsitzender des Fördervereins Schwimmbad Mauchen. | Bild: Yvonne Würth

Das 20-köpfige DLRG-Team mit Lisa Schanz hat sich bereits auf die Eröffnung vorbereitet. Die Mitglieder haben das Schwimmabzeichen in Silber und den nötigen Kurs in Erster Hilfe zusammen mit dem befreundeten Verein in Erzingen abgelegt. Froh ist der Verein über den eigenen Ausbilder Frank Hotz. Am Wochenende arbeitet das DLRG-Team in zwei Schichten, unter der Woche in einer Schicht.

Stühlingen Hinein ins erfrischende Nass: Stühlinger Schwimmbad öffnet morgen für Besucher Das könnte Sie auch interessieren

Der Förderverein Seit Juli 1994 wird das Freibad in Mauchen von einem Förderverein betrieben. Engagierte Dorfbewohner bewahrten mit der Vereinsgründung das Bad damals vor der Schließung aus Kostengründen. Die Zahl der Badegäste lag in der Vergangenheit bei bis zu 5500 Besuchern pro Saison. Informationen zum Verein gibt es im Internet (www.foerderverein-schwimmbad-mauchen-e.jimdosite.com). Wer den Verein bei der Arbeit im DLRG oder im Kioskbetrieb unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an den Vorsitzenden (rsgeng@gmx.de).

Im Schwimmbad Mauchen gibt es ein Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken, ein Kinderbecken, eine Tischtennisplatte und eine große Liegewiese sowie neu den Liegesteg direkt beim Nichtschwimmerbecken. Im Kiosk gibt es Eis, Kaffee, warme und kalte Snacks.

Stühlingen: Das Schwimmbad Mauchen wird am Pfingstsonntag nach zwei Jahren Zwangspause wieder geöffnet. Bild: Yvonne Würth | Bild: Yvonne Würth

„Die Preisliste ist wie vor Corona, da hat sich nichts geändert“, erklärt der Vorsitzende Roland Geng. Erwachsene zahlen 2,20 Euro, Kinder von vier bis 16 Jahre 1,10 Euro. Die Jahreskarten kosten für Familien 51 Euro, für Erwachsene 28 Euro und für Kinder (vier bis 16 Jahre) 14 Euro. Die Dutzendkarte gibt es für 22 Euro (Erwachsene), Kinder zahlen 11 Euro.

Das Freibad Mauchen ist Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 19 Uhr geöffnet – allerdings nur bei gutem Wetter.