von (raf)

Kurz vor 21 Uhr sollten die beiden mutmaßlichen Lärm-Verursacher vor einem Haus kontrolliert werden. Der Eine habe sofort die Flucht ergriffen, der zweite sei von den Beamten mit einem Joint erwischt worden, so die Angaben der Polizei. Der 54-Jährige verweigerte es, sich auszuweisen und habe weggehen wollen. Als ihn die Beamten festhielten, soll er sich so stark gewehrt haben, dass er zusammen mit einem Polizeibeamten eine gut einen Meter hohe Mauer hinunter gestürzt ist. Der 54-Jährige soll dann eine Bierflasche gezückt und nach dem Polizisten geworfen haben. Dieser habe sich wegducken können, so dass die Flasche an der Mauer zerschellte. Der Werfer flüchtete. Bei dem Sturz hatte sich der Beamte verletzt. Der Polizeiposten Wutöschingen übernahm die weiteren Ermittlungen.