Stühlingen vor 1 Stunde

Nach mehr als drei Wochen Funkstille: Defekt am Telefon-Festnetz in Schwaningen behoben

Nach über drei Wochen langem Warten sind die Betroffenen im Stühlinger Ortsteil wieder am Netz. Die Techniker der Telekom haben den Schaden an der Leitung in der Baugrube auf privatem Grund behoben.