von SK

Am Grenzübergang in Stühlingen fiel der Bundespolizei ein Mann auf, der per Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 26-Jährige am Dienstagabend, 5. April, von einer Streife kontrolliert. Beim Abgleich der Daten des in der Schweiz wohnhaften Mannes stellten die Polizisten fest, dass noch zwei Haftbefehle gegen ihn zu vollstrecken waren.

Wegen einer Verurteilung wegen Computerbetrugs und einer weiteren Verurteilung wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wurde er von der deutschen Justiz zu Geldstrafen von 1125 Euro verurteilt. Weil der Verurteilte die Geldstrafe nicht beglichen hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben, heißt es in dem Polizeibericht weiter.

Zudem wurde er wegen eines Diebstahldelikts zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Da der Gesuchte die geforderten Geldstrafen vor Ort nicht begleichen konnte, nahm ihn die Bundespolizei fest. Der 26-Jährige muss jetzt eine 75-tägigen Haftstrafe verbüßen.