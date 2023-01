von Ingrid Mann

Der Gemeinderat Stühlingen hat in seiner Sitzung am vergangenen Montag die Vorentwurfsplanung für die Generalsanierung des Rathauses in Auftrag gegeben. Das Rathaus Stühlingen wurde 1905 als Ersatzbau für einen Brand erstellt und ist seither im Dauerbetrieb. Die baulichen und die meisten technischen Anlagen bedürfen einer umfassenden Sanierung.

In einem Planungswettbewerb ging das Architektenbüro Schaudt aus Konstanz als Sieger hervor. Es wurde mit der Vorplanung beauftragt, die nun vorgestellt wurde. Gegenüber dem Siegermodell sollte die Vorplanung aber deutlich günstiger ausfallen. Viele Anforderungen wurden an die Planer weitergeleitet.

Stühlingen Funkmastpläne in Bettmaringen bergen Konfliktpotenzial Das könnte Sie auch interessieren

Für ein Verwaltungsgebäude gelten besondere Bestimmungen. Der Denkmalschutz ist eine Herausforderung, die Brandschutzauflagen müssen alle erfüllt sein und das Gebäude soll barrierefrei genutzt werden können. Zudem gibt es bauliche Besonderheiten aufgrund der Lage in der Altstadt. Und bei der derzeitigen angespannten Marktlage musste vor allem auf die Kosten geschaut werden. Es galt herauszufinden, wo Kosten eingespart werden können. Deshalb war auch der Rathausbauausschuss im Vorfeld stark gefordert.

Einsparungen von einer Million Euro

Durch Einsparungen verringern sich die Kosten gegenüber der ursprünglichen Planung um mehr als eine Million Euro. Das Untergeschoss im Anbau wurde gestrichen, was allerdings bedingt, dass die im Neubau geplanten Nebenräume einen neuen Platz benötigen. Das heißt, es müssen Veränderungen im Raumprogramm gemacht werden.

Stühlingen Die Bürgerinitiative setzt beim Kampf gegen die Klärschlammverbrennungsanlage auch auf die Bürger Das könnte Sie auch interessieren

Dadurch werden sich auch die Außenanlagen bezüglich der Gestaltung und der Materialwahl anpassen müssen. Die im Gemeinderat vorgestellte Vorentwurfsplanung mit einer Kostenschätzung von 7,75 Millionen Euro für die kleinere Variante wurde in Auftrag gegeben, ebenso wurde darüber entschieden, dass in Holzbauweise und nicht massiv gebaut werden soll.

Nun können die Planungs- und Genehmigungsunterlagen sowie die Kostenberechnung bis Juli 2023 erstellt werden. Der Mitarbeiter des Architektenbüros Schaudt zeigte sich zuversichtlich, dass möglicherweise noch vor den Sommerferien der Entwurf und die Kostenrechnung fertig sind und der Rohbau im Frühjahr 2024 erstellt werden könnte. Bürgermeister Joachim Burger bezeichnete die Rathaussanierung als bisher größtes Projekt und als eine große Aufgabe für die Stadt Stühlingen.