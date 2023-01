Stühlingen vor 2 Stunden

Nach der Fasnacht feiern die Hungrigen Stühlinger in der Partnerstadt Bellême närrisch weiter

Zwei Tage Fasnacht in komprimierter Form gibt es am 4. und 5. März beim achten Narrentreffen in Bellême. Dann reisen die Hungrigen Stühlinger nach Frankreich. Wer mitkommen will, kann sich noch anmelden.