Der Musikverein Ober-Unterwangen hatte am Sonntag zu seinem Osterkonzert in die Ehrenbachhalle Weizen geladen. Dirigent Engelbert Siebler präsentierte mit seinen 46 Musikern ein anspruchsvolles Programm, welches beim Publikum auf große Begeisterung stieß, es wurden zwei Zugaben verlangt. Die Vorsitzende Carola Fricker konnte beim ersten Konzert seit der Pandemie auch Ehrungen vornehmen und die vier Debütanten Amelie Gäng, David Utz, Julia Kaiser und Maja Fricker begrüßen. Moderiert wurde der Abend von Hans-Jörg Otteny. Nach dem Start mit der festlichen Ouvertüre „Majestic Fountain“ von Philip Hefti spielte der Verein die sinfonische Tondichtung des Volksliedes „Carrickfergus Posy“ von James L. Hosay als Hommage an den Komponisten Percy Aldridge Grainger. Der Oberstufen-Marsch „Abschied der Slawin“ wurde 1912 von Wassili Agapkin geschrieben. Das Flügelhorn-Solo „My Dream“ des Komponisten Peter Leitner entstand beim Improvisieren und wurde später zu einer berührenden Blasmusik-Pop-Ballade. „Lord Tullamore“ zeigt den persönlichen Blick des niederländischen Komponisten Carl Wittrock auf irische Volksmusik.

Für den zweiten Konzertteil hätte sich jeder andere Verein leichtere Stücke ausgesucht, nicht aber der MV Ober-Unterwangen. Stattdessen erhielten die Besucher einen Einblick in die Musik von Hans Zimmer. Gespielt wurden Melodien von „Gladiator“, „Spirit: Stallion Of The Cimarron“, „At Worlds End“, „The Lion King“ und „Backdraft“. Als erste Zugabe gab es spanische Lebensfreude mit „Despacito“, danach zeigte das Publikum sein Gefallen an der „Weinkeller Polka“ mit rhythmischem Klatschen und Kopfnicken.