Ein weiteres Mal unter der Leitung von Helmut Kaiser, präsentieren die 34 Musiker des MV Lausheim ihr Jahreskonzert, das während der Pandemie ausgesetzt werden musste. Nun sind sie in alter Frische zurück und gestärkt durch inzwischen herangewachsene junge Musiker. Mit „Air“ und „Toccata“ von Johann Sebastian Bach beginnt der Konzertabend klassisch. Bereits beim Konzert 2009 war das aufgelegte Stück „Indian Fire“ von Mario Bürki ein voller Erfolg, auch jetzt freuen sich die Musiker auf die ungewohnten Klangbilder mit indianischen Lautmalereien und exotischen Besonderheiten.

Es folgen „Ungarns Kinder“ von Emil Toft, das „Concierto de Mariachi“ von Hector Sevillanas und die Polka „Böhmische Liebe“, bevor zwei Ehrungen vorgenommen werden. Im Anschluss an die Pause erinnert Helmut Kaiser an den „King of Pop“ Michael Jackson. Den Konzertmarsch „Mars der Medici“ widmete der „holländische Marschkönig“ Johan Wichers den Ärzten, die ihn während eines längeren Krankenhausaufenthalts behandelt hatten. Die beliebtesten Melodien der „Blues Brothers“ werden in einer Bearbeitung von Anthony Kosko erklingen, ebenso die „Wolfgang Petry Golden Hits“ in Bearbeitung von Franz Watz, bevor der Verein mit den „Mölltaler Polkasternen“ den Abend beendet.

Gemeinsam mit der Feuerwehrabteilung Lausheim plant der Musikverein Lausheim bereits das Bezirksmusikfest, das von 28. Mai bis 1. Juni 2025 angesetzt ist. Der Musikverein Lausheim wurde 1925 gegründet und wird von den drei Vorsitzenden Jan Engel, Jasmin Mülle rund Jakob Boma geleitet. Im Anschluss an das Frühjahrskonzert wird der bisherige Vorsitzende Torsten Maier den Verein musikalisch leiten.