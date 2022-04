von Yvonne Würth

Ehrungen wurden beim Osterkonzert des Musikvereins Eberfingen in der Ehrenbachhalle Weizen vorgenommen für Manfred Blatter, der seit 40 Jahren dabei ist. Außerdem wurden Frank Teufel, Michael Gantert und Tobias Schönle nach 25 Jahren zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Seit 40 Jahren aktiver Musiker ist Manfred Blatter. Als Zehnjähriger kam er 1970 in den Musikverein Eberfingen, damals mit dem Es-Althorn, später wechselte er auf das Tenorhorn.

Als Beisitzer engagierte er sich von 1983 bis 1990 im Vorstand. 1995 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt nach 25 Jahren. 2004 hatte er für Landwirtschaft und Familie eine musikalische Pause eingelegt und sich in der Hauptversammlung 2015 spontan für das Musikmachen entschieden, nachdem Dirigent Gerhard Blatter dringend Bassisten gesucht hatte. Seither verstärkt er das Bass-Register.

Der Vorsitzende Tobias Schönle betonte, dass auch neben der Musik immer Verlass auf Manfred Blatter sei: „So können wir auf ihn zählen, wenn der MVE schweres Gerät in Form von einem Teleskoplader, Kipper, Notstromaggregat und so weiter benötigt. In den Sommermonaten während der Corona-Pandemie konnten wir unsere Proben bei ihm im Herdöpfel-Lager abhalten.“ Er erhielt die goldene Ehrennadel des Blasmusikverbands Hochrhein sowie die Urkunde überreicht, für Ehefrau Sonja Blatter, welche ebenfalls wieder seit 2015 in den Reihen der Aktiven sitzt, gab es Blumen.

Zu Ehrenmitgliedern wurden der Vorsitzende Tobias Schönle, der stellvertretende Vorsitzende Frank Teufel und Michael Gantert ernannt. Alle drei hatten 1992 mit der musikalischen Ausbildung begonnen, sind seit 1995 aktiv im Verein.

Frank Teufel wechselte von der Klarinette zum Baritonsaxophon, trotz seines Wohnortwechsels nach Schopfheim ist er regelmäßig in Proben, Auftritten und Sitzungen. Seit 2011 ist er im Vorstand aktiv.

Michael Gantert wechselte von Trompete zum Tenorhorn, seine Kinder sind bereits Jungmusiker, auch er gehört zu den Stützen des Vereins und lädt an Weihnachten und Fasnacht zu Schnaps und Zopf in die Köhlerstraße ein.

Tobias Schönle ist seit 17 Jahren im Vorstand, nach Jugendsprecher und Beisitzer ist er seit 2015 Vorsitzender. Mit kreativen Ideen und Tatendrang habe er auch während der Corona-Pandemie gesorgt. Den beliebten Platz für die Feste an der Wutach stellt Familie Schönle, zum Gartenfest am 21./22. Mai und dem Vatertagshock am 26. Mai lädt der MV Eberfingen auf den Festplatz an der Wutach.