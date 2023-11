Im Februar des Jahres 2007 erlitt Katja Scheuble ein schweres Schädel-Hirn-Trauma bei einem Verkehrsunfall und war zunächst etwa fünf Jahre im Apallischen Syndrom (Wachkoma), aus dem sie sich wieder „herausgekämpft“ hat, erzählt ihre Schwester Martina Sukale im Gespräch mit dieser Zeitung. Katja Scheuble lebt nun in einem Pflegeheim in Geisingen. Seit dem Unfall kann Katja Scheuble ihrer Leidenschaft Flöte zu spielen, allerdings nicht mehr nachkommen.

Die Mitglieder des Musikvereins Ewattingen haben sie allerdings auch nach dem Unglück nicht vergessen. Regelmäßig besuchen die Musiker die junge Frau, auf jeden Fall an Fasnacht und im Herbst beim Vereinsausflug. Die Musikinstrumente sind dabei immer im Gepäck. Katja Scheuble nahm beim jüngsten Treffen sichtlich gerührt die Ernennung zum Ehrenmitglied durch die Vorsitzenden Sabrina Scheuble, Lena Riester und Sophia Dornfeld entgegen.

Unvergessen bleiben die musikalische Laufbahn und das ehrenamtliche Engagement von Katja Scheuble. Im Jahr 1986 war sie eine der ersten Querflötenmädels in der Vereinsgeschichte, erhielt Unterricht im Musikverein Ewattingen in Kooperation mit der Musikschule. Sabrina Scheuble bescheinigte Katja Scheuble bei der Ernennung hohe musikalische Begabung und einen ausgesprochenen Ehrgeiz: „Du hast auf höchstem Niveau musiziert und mit Leichtigkeit und Eleganz das Publikum mit deiner Querflöte verzaubert.“ Für Katja Scheuble ein unglaublich wohltuendes Lob. Die hohe Kunst der Musik verfeinerte Katja Scheuble durch diverse Weiterbildungskurse in Staufen, beispielsweise beim Lehrgang für das Leistungsabzeichen in Gold. Doch auch Ausbildungskurse zur Jugendarbeit oder der Dirigentenlehrgang standen auf ihrer Agenda. Beinahe folgerichtig musizierte die junge Frau auch in überregionalen Orchestern.

Katja Scheuble blieb trotz ihres Umzugs nach Bühl dem Musikverein Ewattingen treu. Ab Ende der 1990er Jahre steckte sie ihr Engagement in die Jugendausbildung und erfüllte damit sicherlich einen Herzenswunsch ihres Vaters Rudolf, in dessen Fußstapfen sie trat und dem die Jugendausbildung als Vorsitzender des Musikvereins sehr am Herzen lag. Als Jugendleiterin bildete Katja Scheuble weit mehr als 45 Kinder und Jugendliche des Musikvereins Ewattingen im Theorieteil musikalisch aus, als Instrumentallehrerin war sie für die Querflötenmädels zuständig, scheute keine weiten Anfahrtswege trotz beruflicher Auslastung. Die Ehemaligen schwärmen noch heute von der Begeisterung und Liebe zur Musik ihrer damaligen Lehrerin. Im Musikverein gilt sie bei vielen noch immer als Vorbild mit maßgeblichen Einfluss auf deren musikalische Entwicklung.

Beteiligt an der noch in weiten Teilen gültigen Vereinssatzung war Katja Scheuble als Vorstandsmitglied. Die Gründung der Bläserjugend als eigenständiger Verein lag ihr ebenfalls sehr am Herzen. Verbunden damit war es, den hohen Stellenwert der Jugendarbeit auf eine neue Ebene anzuheben. Als Dirigentin des Jugendorchester entstand auf ihre Initiative eine Spielgemeinschaft mit dem Musikverein Blumegg.

Bei der jüngsten Aufräumaktion im sogenannten Kämmerle des Musikvereins Ewattingen kam übrigens ein von Katja Scheuble liebevoll erstelltes Probenheft zum Vorschein. In diesem Werk sind aufmunternde Worte ebenso zu finden wie die Tonleitern in Dur und Moll und eine Auswahl an musikalischen Vortragsstücken.