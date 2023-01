von Yvonne Würth

Erstmals hat die Musikkooperation Stadtmusik Stühlingen und Musikverein Schwaningen zum Neujahrskonzert in die Stadthalle Stühlingen eingeladen. Dirigent Tim Barth (seit 2017) hatte dieses Mal keine Eigenkomposition vorgelegt, sondern mit seiner Literaturauswahl die Musiker extrem gefordert. Die Aufregung vor dem Höchststufenstück „How To Train Your Dragon“ von John Powell in Bearbeitung von Ton van Grevenbroek war deutlich spürbar bei den Musikern, die Erleichterung im Anschluss ebenso. Besonders erwähnt werden darf hier Iris Bär-Zimmermann, die die rasanten Passagen auf der Piccolo-Flöte brillant gemeistert hat.

Die 41 Musiker und ihr Dirigent Tim Barth (links) sorgten mit ihrem Neujahrskonzert für Begeisterung beim zahlreich erschienen Publikum in der Stadthalle Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Das Konzertprogramm führte die Besucher in verschiedene Welten, so gab es mit dem Titellied von „Tetris“ einen Abstecher in die Computer-Spiele-Welt als Eröffnungsstück nach dem nun wieder möglichen Unisono-Gruß der Musiker: „Prosit Neujahr“. Das russische Lied basiert auf einem Gedicht von Nikolai Alexejewitsch Nekrassow und wurde als eine von drei wählbaren Hintergrundmelodien des Nintendo-Spiels „Tetris“ für den „Game Boy“ bekannt.

Erstmals spielte die Musikkooperation Stadtmusik Stühlingen und Musikverein Schwaningen unter der bewährten Leitung von Tim Barth seit dem Zusammenschluss während der Corona-Pandemie das Neujahrskonzert in der Stadthalle Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Die typischen Pfiffe beim Walzer „Wiener Praterleben“ von Siegfried Translateur/Stefan Schwalgin, der auch „Sportpalastwalzer“ genannt wird, führte der Vorsitzende Michael Eder vor. Vor der Pause gab es Ehrungen (wir berichten noch). Im Anschluss an die Pause ertönte das Medley „African Air“ von Roger Taylor/Thomas Doss. Die sieben Kreuz-Vorzeichen und der 5/8-Takt sind im Stück „The Incredibles“ von Michael Giacchino/Lars Erik Gudim noch vergleichsweise einfache Stellen. Es wurde von den Musikern jedoch hervorragend gemeistert und die Zuhörer konnten sich den Animationsfilm gut in Erinnerung rufen.

Der Verein Die Stadtmusik Stühlingen gab es bereits 1785, wie Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger Jakob Limberger 1985 belegen konnte. Der gleichberechtigte Dreier-Vorstand besteht aus Julian Mäntele (Öffentlichkeit), Michael Eder (Inneres) und Johannes Schirmer (Veranstaltungen), der Kontakt ist möglich per E-Mail ( vorstand@stadtmusik-stuehlingen.de ), weitere Infos im Internet ( www.stadtmusik-stuehlingen.de ).

Im „Aladdin Medley“ entführten die Musiker in die Disney-Welt mit Will Smith als Dschinn und in die Anfänge der Zirkuswelt mit „The Greatest Showman“, dabei jubelte das begeisterte Publikum. Nach den Hits der Gruppe „Santiano“ verlangte es eine Zugabe, die die Musiker mit dem Marsch „Ungarns Kinder“ gerne gaben.

Beide Orchester treten seit dem Sommer 2021 als musikalische Einheit auf, verwalten sich aber weiterhin getrennt. Ihr Debüt gab das Ansager-Geschwisterpaar Annika und Julian Budde, die Texte hatte Theresa Willin geschrieben. Neu in den Reihen der Aktiven spielten die jungen Musiker Mara Steiß und Laura Armbruster (beide mit Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber), Ida Löhle und Lotte Schanz (beide mit JMLA Bronze) und Luka Seywald mit. Den Gewinn aus der Verlosung der Passiv-Mitglieder-Liste, ein Ständchen, gewann Yvonne Groß. Die beiden Trostpreise in Form von Wein erhielten das Ehepaar Christine und Joachim Sarnow-Porten sowie Karin Frey-Scheuch.