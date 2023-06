Seit 25 Jahren gibt es die Münchinger Geißen nun schon als eingetragenen Verein. Doch der Ursprung der Fasnachtsclique liegt schon 49 Jahre zurück. 1974 beschlossen einige Männer aus dem Ort, dass es einen Narrenverein beziehungsweise einen Narrenrat in Münchingen geben sollte. Sie entschieden damals, dass die gewichtigsten elf Männer ausgewählt werden sollten, um auf einem sogenannten Stammen zu sitzen.

Der Stamm war damals noch 20 Meter lang und die Narren hatten so manche Mühe, damit um die eine oder andere Ecke zu kommen. Deshalb gab es extra einen Schwigger, der das Gespann von hinten lenken musste. Der erste Wagen oder Aufleger, den die Narren besaßen, hatte noch Eisenräder. Das waren Holzräder mit einem stabilen Eisenring, die gut zu hören waren. Gezogen wurde dieses Gefährt wie auch heute noch mit einem Traktor.

Auf der Gemeindewaage bei der großen Linde wurden die Männer, aber auch interessierte Frauen gewogen. Zwei Frauen hatten sich dann tatsächlich gewichtsmäßig unter die Männerschar gemogelt, was einigen zukünftigen Narren nicht gefiel. So wurden kurzerhand deren Männer zu Narrenräten ernannt. Es wurde beschlossen, dass derjenige, der ausscheidet, wieder einen Nachfolger benennen muss. Der Narrenrat hatte zwar einen Vorstand, war aber ein freier, loser Zusammenschluss von närrischen Männern. Auf Wunsch des damaligen Narrenvaters Hermann Scheuble gründeten die Turnerfrauen zu jener Zeit eine Geißengruppe von etwa 15 Frauen.

Die Übungsleiterin und spätere Narrenmutter Hella Knapp sagte zu Gerda Zimmermann: „Wenn du mir hilfst, machen wir das.“ Gerda Zimmermann besorgte auf eigene Kosten drei Ballen Waschbärfell-Imitat und nähte daraus Hosen und Oberteile mit Kapuzen, auch für etwa zehn Kinder. Vom Narrenvater bekamen sie Plastikmasken, die dann ab 1984 von Holzmasken abgelöst wurden. Die meisten Mitglieder des Elferrats waren gegen die Frauengruppe: „Für sälle Wiieber gäbe mir kei Geld uus.“ So übernahm der Bonndorfer Theo Hany die Kosten für die nächsten Stoffballen.

In den 1970er- und 1980er-Jahren spielte sich die Münchinger Fasnet nur in Wutach ab. Der Elferrat wanderte von Lokal zu Lokal, die Fasnet wurde mit dem Moped verkündet und der Bunte Abend fand samstags im „Kranz“ und der Preismaskenball Dienstagsabend im „Frieden“ statt. Donnerstags war Hemdglunkerumzug und Einkehr im „Kranz“. 1979, in jenem Jahr starb der Senior-“Kranz“-Wirt Friedrich Müller kurz vor den närrischen Tagen, stand der „Kranz“ nicht zur Verfügung. Die Feste durften in der Turnhalle der Schule stattfinden. Dies war zuvor vom Bürgermeister streng untersagt worden.

1998 wurden die Narren dann ein eingetragener Verein. Die Turnerfrauen und der Narrenrat hatten sich zur Narrenzunft Münchinger Geißen zusammengetan unter den Leitungen von Bernhard Scheuble und Elli Müller. Hiermit waren die Mitglieder versichert und die Gruppe wurde zu Narrentreffen und Umzügen in Bonndorf, Weizen und anderen umliegenden Orten eingeladen.