von Stefan Limberger-Andris

Die Gemeinde Wutach sorgt bei Bauland vor. Nicht nur das Baugebiet „Liebhaldenweg II“ in Münchingen wurde teilweise erschlossen, auch in Ewattingen geht es mit dem Baugebiet „Bogenrücken“ voran. Eine weitere Erschließung in den Baugebieten orientiere sich an der Nachfrage, sagte Bürgermeister Christian Mauch auf Anfrage.

Bürgermeister Christian Mauch | Bild: Juliane Kühnemund

Die Nachfrage nach Baugrund bei der Gemeinde Wutach habe aufgrund steigender Zinsen und Baukosten abrupt nachgelassen, dämpfte Christian Mauch im Gemeinderat Hoffnungen auf eine zügige Vermarktung erschlossener Grundstücke in Neubaugebieten. Ein Problem stelle für die Gemeinde die Vorfinanzierung der Erschließung dar, weil sich der finanzielle Rückfluss in den kommunalen Haushalt hinziehen werde, erläuterte der Bürgermeister auf Nachfrage. Ein Vorteil sei, dass die Gemeinde mittelfristig Bauland zur Verfügung stellen kann, sollte die Nachfrage wieder anziehen.

In jüngster Vergangenheit herrschte in der kleinen Gemeinde eine beachtliche Bautätigkeit. Eine Anfrage bei der Verwaltung ergab, dass Wutach 2017 bis 2021 insgesamt 28 Anträge für Um- und Neubauten verzeichnete. Intensiv war die Bautätigkeit vor allem 2018 und 2021. Allein in Ewattingen gab es in den fünf Jahren 17 Anträge, acht in Münchingen und drei weitere in Lembach. 16 Neubauten und ein Dutzend Umbauten (acht in Ewattingen und jeweils zwei in Münchingen und in Lembach) wurden in Wutach beantragt. Bei sieben Anträgen für Neubauten ging es um bauliche Verdichtung von innerörtlichen Baulücken (vier in Ewattingen, drei in Münchingen), bei neun Anträgen um Gebäude in Neubaugebieten (fünf in Ewattingen, drei in Münchingen, eins in Lembach).

Bauanträge in Wutach 2017: Zwei Maßnahmen, jeweils Neubauten (eine Baulücke (Ewattingen) und eine im Neubaugebiet (Lembach)).

2018: Sieben Maßnahmen, davon drei Umbauten (zwei in Ewattingen, einer im Lembach) und vier Neubauten (eine Baulücke in Münchingen und drei im Neubaugebiet Ewattingen).

2019: Zwei Maßnahmen, davon ein Umbau (Ewattingen) und ein Neubau (eine Baulücke, Ewattingen).

2020: Fünf Maßnahmen, davon drei Umbauten (Münchingen, Lembach, Ewattingen) und zwei Neubauten (eine Baulücke und eine im Neubaugebiet; jeweils Münchingen).

2021: Zwölf Maßnahmen, davon fünf Umbauten (vier in Ewattingen, einer in Münchingen) und sieben Neubauten (drei Baulücken (eine in Münchingen, zwei in Ewattingen) und vier im Neubaugebiet (jeweils zwei in Münchingen und Ewattingen)).

Die Gemeinde hat mit den beiden Baugebieten „Bogenrücken“ in Ewattingen und „Liebhaldenweg II“ in Münchingen vorgesorgt. Insgesamt vorgesehen sind im Baugebiet „Bogenrücken“ 20 Bauplätze, davon wurde ein Dutzend in einem ersten Abschnitt erschlossen. Der Verkauf der Grundstücke habe begonnen, im Oktober stehen bereits zwei Notartermine an, erläuterte Christian Mauch im Gespräch. Die Grundstücksgrößen im „Bogenrücken“ seien etwas kleiner als im „Liebhaldenweg II“ in Münchingen – zwischen 586 und 747 Quadratmeter, durchschnittlich 677 Quadratmeter.

Die weitgehend fertiggestellte Erschließung im rund 1,6 Hektar großen Baugebiet „Bogenrücken“ hat sich nach Aussage des Bürgermeisters über die Juli-Planung hinaus etwas länger als geplant hingezogen. Es fehle noch die Endmontage der Internet-Breitbandverbindung und der Laternen. Eine erste Kostenschätzung für eine Erschließung des kompletten Gebiets beläuft sich auf 1,165 Millionen Euro.

Im Baugebiet „Liebhaldenweg II“ – 8124 Quadratmeter groß – stehen in Münchingen zehn Bauplätze zur Verfügung, sechs wurden in einem ersten Schritt bereits erschlossen. Sechs der Plätze seien verkauft, für den Verkauf einer weiteren Fläche werden derzeit Gespräche geführt, sagte der Bürgermeister. Die gesamten Erschließungskosten werden auf 710.000 Euro geschätzt. Der Gemeinderat legte einen Quadratmeterpreis von 88,11 Euro fest.

Zufrieden zeigte sich Mauch mit dem Fortschritt der Erschließung des Gewerbegebiets „Vor Gärten“ westlich von Ewattingen. Zwei Plätze seien mittlerweile verkauft, mit einem weiteren Interessenten stehe die Verwaltung in Verhandlungen. Die geschätzten Erschließungskosten für das Gebiet liegen bei 1,1 Millionen Euro und bewegen sich im Plan, erläuterte Christian Mauch auf Anfrage.