von Yvonne Würth

Wie leben Menschen im ländlichen Raum in Zukunft zusammen? Mit einem Info-Abend startete der JA-Verein (Jung & Alt Attraktives Dorfleben) Stühlingen die ersten öffentlichen Schritte für die Gründung der Genossenschaft Pro-Land-Geno (“Pro.Land.Geno“). 42 Interessierte aus dem Einzugsgebiet des JA-Vereins, hauptsächlich aus Stühlingen, Eggingen und Bonndorf, hatten am Info-Abend teilgenommen.

So lief der Workshop Einführung: Die Vorsitzende Thekla Korhummel und Sandra Kuppel, operative Geschäftsführerin des JA-Vereins, sowie Monika Studinger von der Landagentur „New Work uff‘m Land“ führten in das Thema ein.

In einer Gruppenphase sammelten die Anwesenden Ideen zu den vier Bereichen Mobilität, Kinderbetreuung, Nahversorgung/Treffpunkte und Wohnformen.

Nach einer Zusammenfassung wurden die weiteren Schritte erläutert, die für die Gründung der geplanten Genossenschaft gemeinsam gegangen werden sollen. Ziel der Veranstaltung war, engagierte Menschen zu finden, die sich aktiv einbringen.

„Ich bin beeindruckt, was alles herausgekommen ist, wow Stühlingen“. Monika Studinger aus Albbruck moderierte die Informationsveranstaltung Pro-Land-Geno. | Bild: Yvonne Würth

Was ist eine Genossenschaft überhaupt?

Bereits im Mittelalter entwickelten sich Zusammenschlüsse für einen gemeinsamen Zweck, Beispiele sind die Finanzierung von angemessenen Beerdigungen, eine Arbeitnehmerinteressenvertretung im Bergbau sowie die gemeinschaftliche Nutzung der Weiden und Alpen.

Mit der Industrialisierung und der Arbeiterbewegung wurden Genossenschaften gegründet, zum Beispiel für menschenwürdigere Arbeits- und Lebensbedingungen um 1800. In Deutschland bekannt ist der kreditgenossenschaftliche Ansatz von Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1852, der schweizerische Einzelhandel wird noch heute von den Genossenschaften Migros und Coop dominiert.

„Was einer nicht schafft, schaffen viele“, der markante Spruch ist eine Kurz-Erklärung für die Genossenschaft. „Lebensformen in Gegenwart und Zukunft betrifft uns alle und bedarf der Initiative aller Bürger. Um dies solidarisch, ökologisch sinnvoll und gemeinwohlfördernd zu ermöglichen, soll die Genossenschaft Pro-Land-Geno gegründet werden“, erläuterte Monika Studinger in der Veranstaltung.

Was wurde in Stühlingen bereits unternommen?

Die Nachbarschaftshilfe wurde als einer von mehreren möglichen Bereichen für die Pro-Land-Geno. genannt. Seit zehn Jahren ist der JA-Verein in der Nachbarschaftshilfe aktiv in Stühlingen, Eggingen, Wutöschingen, Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen, Bonndorf und Wutach tätig.

Der JA-Verein hat auch bereits erste Angebote für weitere Bereiche erstellt: Generationenwohnen, Kinderbetreuung, Nahversorgung/Treffpunkte und Mobilität.

Worauf zielt die Genossenschaft des JA-Vereins ab?

Synergien sollen geschaffen werden, die transparent und mit einer gemeinsamen Mission tätig sind. Ein großer Wert wurde in der Infoveranstaltung auf die gemeinsame Ideen-Sammlung gelegt.

Alle Teilnehmer wurden angehalten, sich zu überlegen, ob sie aktiv in einer der künftigen Arbeitsgruppen mitwirken möchten. Die Idee der Pro-Land-Geno stammt von Thekla Korhummel.

„Wir sagen JA und wollen neue Wohnformen für Jung und Alt im ländlichen Raum schaffen. Und das vorwiegend in alter Bausubstanz. Wir können alle echt mal selber was machen, nicht nur die Gemeinde.“ Thekla Korhummel aus Mauchen ist Vorsitzende des JA-Vereins und Initiatorin der Genossenschaft. | Bild: Yvonne Würth

Sie ist Gründerin und Vorsitzende des Jung & Alt Vereins, außerdem ist sie Inhaberin der Firma Landimmobilien Südschwarzwald, die sich auf die Vermittlung von Immobilien im ländlichen Raum spezialisiert hat. Diese beiden Themenfelder sind ihre Herzensthemen, die sie gerne in der Pro-Land-Geno zusammenführen möchte. „Eines der Hauptziele ist es dabei, alte leerstehende Gebäude auf dem Dorf und im Stadtkern wieder einem sinnvollen Wohnzweck zu zuführen“, erklärt sie.

Förderung und Ehrenamt Die Info-Veranstaltung wurde gefördert im Rahmen des Programms „Gut beraten!“ (Allianz für Beteiligung) durch Mittel des Landes Baden-Württemberg. „Für weitere Schritte wurde eine Fördermöglichkeit beantragt, es muss nicht alles im Ehrenamt sein. Ziel ist schon, dass wir ein oder zwei Stellen finanziert kriegen“, erläuterte Initiatorin Thekla Korhummel. „Dafür braucht es die Gemeinden, dann sind auch die Chancen auf Fördermöglichkeiten größer. Sie freute sich darüber, dass mit Karlheinz Gantert und Joachim Burger bereits zwei Bürgermeister mit dabei sind. „Ohne die Bürger geht es nicht, wir brauchen sicher alle. Ein Appell an die Politik: Wir vor Ort können es immer am Besten. Es müssen nicht alle mitreden, wir wissen selber, wo die Grenzen sind und wo wir drüber rausschießen“, erklärte Bürgermeister Joachim Burger zum Schluss der Veranstaltung. Kontakt Im Internet ( www.pro-land-geno.de ) gibt es weitere Informationen zur geplanten Genossenschaft des JA-Vereins. Der Kontakt zur Vorsitzenden Thekla Korhummel ist möglich per E-Mail (kontakt@pro-land-geno.de) und Telefon 07744/337 97 83.

Welche Ideen haben die Teilnehmer gesammelt?

Kinderbetreuung: Manuela Harder-Holle ist Erzieherin und im JA-Verein aktiv bei der Betreuung der Kleinkindergruppen. Sie sammelte die Ideen der Teilnehmer für den Bereich Kinderbetreuung und stellte sie anschließend im Plenum vor: „Was gab es, was wäre schön, was gab es noch nie“, die Ideen waren zahlreich. Bereits in der Entstehungsphase des JA-Vereins ist ein Natur- und Waldkindergarten Mauchen mit 20 Plätzen.

Erste Schritte für die geplante Genossenschaft Pro.Land.Geno gab es mit der Informationsveranstaltung des JA-Vereins im Sitzungssaal Stühlingen. Nach einer Kurz-Info hatten die 42 Teilnehmer in Gruppen ihre Ideen zu den Themen Kinderbetreuung, Mobilität, Nahversorgung/Treffpunkte und Wohnformen gesammelt. Im Bild sind Monika Sackmann (von links), Ines Keller und die Vorsitzende Thekla Korhummel, alle vom JA-Verein zu sehen. | Bild: Yvonne Würth

Mobilität: Gemeinderat Dominik Rombach ist Realschullehrer in Stühlingen. Er stellte die Ideensammlung zum Thema Mobilität vor. Fünf große Überthemen wurden gebildet: ÖPNV, Mitfahrgelegenheiten im weitesten Sinne, Kinderbeförderung, Carsharing und Fahrradstruktur. „Wir haben uns mit einer Mitfahrgelegenheit-App beschäftigt, es gab viele tolle Ansätze, wie so eine App aussehen müsste und wie sie nicht aussehen darf.“ Zwei Fahrzeuge werden demnächst in Stühlingen bereit stehen, die für Carsharing genutzt werden können. Offen ist noch, bis wann sie geliefert werden können.

In der Gruppenphase der Info-Veranstaltung Pro.Land.Geno hatten Gemeinderat Dominik Rombach (von links), Bürgermeister Joachim Burger, Initiatorin Thekla Korhummel und Manuela Harder-Holle (rechts) die Ideen der Teilnehmer gesammelt, Moderatorin Monika Studinger führte durch den Abend. | Bild: Yvonne Würth

Nahversorgung und Treffpunkte: Bürgermeister Joachim Burger wurde gebeten, sich hier einzubringen. „Allen war die digitale Plattform, die Vernetzung wichtig: Einer hat zu viel, einer zu wenig, da kann man sich austauschen, auch bei Obst und Gemüse, ob Gratisecke oder Hausflohmärkte, eine gebündelte Info in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen.“

Neue Wohnformen: Die Initiatorin Thekla Korhummel hatte sich des Themas angenommen und die Ideen der Teilnehmer gesammelt. „Das Thema Wohnen ist der Hauptgrund für die Genossenschafts-Idee, die Finanzierung von Wohnprojekten. Die anderen Themen können auch über andere Initiativen abgedeckt werden.“