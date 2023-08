In den vergangenen zwei Wochen fand in Stühlingen ein aufregendes Jugendcamp statt. 15 Jugendliche aus Italien, Spanien und Frankreich setzten für den Verein IBG (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten) ein kommunales Projekt um – den Sinneswandelpfad. Das Projekt wurde von der Stadt Stühlingen in Auftrag gegeben mit dem Ziel, Gedanken von Kindern und Jugendlichen zum Thema Umweltschutz, Natur und Klima zu fördern und praktisch zum Ausdruck zu bringen. Die Heranwachsenden der Stadt Stühlingen haben nun die Möglichkeit, diesen Projektpfad durch eigene Ideen zu bereichern und weiter auszubauen.

Ein besonderer Dank ging an Darjana Klasan Puhanic und Rolando Puhanic, den neuen Pächtern des „Camping an der Wutach“, durch deren Entgegenkommen es trotz Hauptsaison möglich gewesen sei, das Workcamp für diese zwei Wochen dort zentral einzurichten. Die Gruppenzelte der örtlichen Jugendfeuerwehr boten den internationalen Besuchern Unterkunft und auch in stürmischen Nächten ein sicheres Dach über dem Kopf.

Das Projekt wurde von den IBG-Betreuern Burcu Sip, Romany Malanda und Luan Helle geleitet. Sie sorgten dafür, dass die Jugendlichen sich so weit weg von zu Hause sicher fühlten und jemanden hatten, an den sie sich nicht nur bei Problemen wenden konnten. Organisiert wurde das Projekt von Andrea Barth, Familienbeauftragte der Stadt Stühlingen. Sie ließ eigens für die IBG-Gruppe das JuCoMobil auf den Campingplatz stellen und stattete es mit genügend Geschirr und Utensilien zur funktionellen Camp-Küche aus. Bauhof und Kreisforstamt lieferten Holz und Baumaterialien für den geplanten Sinneswandelpfad. Beim arbeitsintensiven Anlegen eines grünen Klassenzimmers freuten sich die Jugendlichen besonders über das kräftige Mitanpacken der Anleiter Michael Albrecht und Michael Eisele (Kreisforstamt).

Als weiterer Höhepunkt des Projektes ist ein Barfühlpfad entstanden, der durch die Jugendfeuerwehr unter Cassandra Blatter und Kai Itzin in Angriff genommen wurde. Es war nicht so einfach, in einem Laubwald die nötigen Tannenzapfen zu beschaffen. Deshalb gab es im Vorfeld kurzerhand einen Wettbewerb dazu.

Jagdpächter Joachim Adam und Team baute mit den Jugendlichen ein Waldtipi und Waldtiere. Das Schilderprojekt übernahm Andrea Barth. Die Resonanz aller Teilnehmer war äußerst positiv. Die vielfältigen kulturellen Hintergründe ermöglichten es den Jugendlichen, voneinander zu lernen und wertvolle Einblicke in unterschiedliche Welten zu erhalten. Die gemeinsamen Abende, die Kartenspiele und die Nähe zu den Leitern wurden als Höhepunkte des Camps genannt, aber auch die Atmosphäre von Stühlingen wurde als sehr entspannt beschrieben. Die Begeisterung war spürbar, da das gesamte Workcamp nicht nur produktiv, sondern auch unterhaltsam war.

Globale Verantwortung

Mit dem Sinneswandelpfad hatten die Jugendlichen nicht nur die Chance, sich in der Natur zu verewigen, sondern auch einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen und ihre Wertschätzung für die Natur zu zeigen. Ihr Einsatz beschert Stühlingen eine originelle Naturausstellung im Schinderwald und einen weiter ausbaufähigen Projektpfad mit dem Untertitel „Hier wächst Zukunft“. Die Jugendlichen kehren sowohl mit schönen Erinnerungen als auch mit einem gestärkten Bewusstsein für die globale Verantwortung, die wir für unseren Planeten tragen, in ihre Heimatländer zurück.