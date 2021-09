von Gertrud Rittner

Der Vorstand der Bergwacht Wutach stellt sich in Teilen neu auf. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Bianca Koller. Katharina Kaiser wurde als Vorsitzende in der Hauptversammlung bestätigt. Benjamin Koller wurde zum neuen Leiter Bergrettungsdienst gewählt. Er tritt die Nachfolge von Matthias Schübel an, der der Bergwacht Wutach weiterhin treu bleibt. Matthias Schübel ist Bereichsleiter Waldshut – Schwarzwald-Baar der Bergwacht Schwarzwald.

Katharina Kaiser übernahm als Vorsitzende der Bergwacht das Wort. Sie hatte am 23. Oktober 2019 das Amt vom damaligen Vorsitzenden Volker Krems übernommen, der sich aus persönlichen Gründen vom Verein zurückgezogen hatte. Sie dankte dem Vorstand, der ihr das Einarbeiten in das Amt durch tatkräftige Mithilfe ermöglicht habe.

Die Ortsgruppe habe durch die Corona-Pandemie leiden müssen, erläuterte Katharina Kaiser. Es konnten keine Ausbildungskurse stattfinden. Einige Fortbildungen wurden online abgehalten, was jedoch nicht zufriedenstellend gewesen wäre. Auch der Rückzug des ehemaligen Vorsitzenden sei nicht spurlos am Verein vorübergegangen. Katharina Kaiser dankte allen Mitgliedern für das ehrenamtliche Engagement, welches der Bergwacht Wutach in der Vergangenheit zu großem Erfolg verholfen habe. Sie warb darum, dieses Engagement auch in Zukunft zu stärken, da es nie selbstverständlich sei. Sie freue sich daher besonders, trotz der Pandemie motivierte Anwärter gefunden zu haben.

Neue Führungsspitze

Gemeinderätin Corinna Thoma stand als Wahlleiterin bei den Neuwahlen zur Verfügung. Katharina Kaiser wurde als Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt. Bianca Koller wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Benjamin Koller übernimmt die Leitung des Bergrettungsdienstes. Georgina Treisch ließ sich zur Schriftführerin wählen. Stefan Kluge bleibt Kassierer. Gewählt wurde per Akklamation. 13 wahlberechtigte Mitglieder waren anwesend.

David Voulont, stellvertretender Landesvorsitzender, dankte allen Mitgliedern der Bergwacht Wutach. Er warb darum, bei Einsätzen möglichst frühzeitig andere Vereine zur Hilfe zu rufen, damit diese unterstützende Hilfe leisten könnten. Die Unterstützung durch die Krankenkassen und das Land habe sich in den vergangen Jahren verbessert. Da Katastropheneinsätze auch in der Region künftig wohl zunehmen werden, gebe es allerdings noch viel zu tun, um sich darauf vorzubereiten. Dies gelte sowohl für die Helfer, als auch für die Geldgeber.

Dank für Einsatz für Bürger und Wanderer

David Voulont hofft, dass die Zeichen für die Zukunft bald in Richtung Normalität zeigten, was eine große Entlastung für die Vereine bedeuten würde. Von der Ortsgruppe Menzenschwand war Peter Böhler vertreten. Er lud Mitglieder der Ortsgruppe Wutach ein, in Menzenschwand beim Winterrettungsdienst die dortige Ortsgruppe zu begleiten. Corinna Thoma dankte im Namen der Gemeinde für das Engagement des Teams. Die Bergwacht stelle das Wohl der Bewohner und Wanderer sicher.