von Yvonne Würth

Den Meistertitel im Schlittenhunderennen in ihrer Kategorie hat sich Jessica Paulsen aus Weizen mit ihren beiden Huskies bei der internationalen Deutschen Meisterschaft „Dry Land“ des VDSV in Leipa geholt.

Deutsche Meisterschaft in Leipa

Mit einem Vorsprung von mehr als dreieinhalb Minuten gewann Jessica Paulsen mit ihren Siberian Huskys, den Rüden Speed und Winner, in der Kategorie Scooter zwei Hunde RNB1 den Deutschen Meistertitel 2021. „Am Donnerstag, 11. November, ging es los, 709 Kilometer nach Leipa“, erläutert die 24-jährige Studentin auf Nachfrage dieser Zeitung.

Zur Person Jessica Paulsen aus Stühlingen-Weizen hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Als Musherin, Lenkerin eines Hundeschlittengespanns, hat die 24-Jährige 2017 den Titel Deutsche Meisterin in ihrer Kategorie in Mühlberg/Drei Gleichen gemacht (ohne Schnee), im Anschluss in Frauenwald gab es den Titel (mit Schnee) zum zweiten Mal. 2018 wurde sie mit ihrem Hundegespann Speed und Winner Weltmeisterin in Samorin. Die jüngste Auszeichnung erhielt sie bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Leipa 2021. Neben dem Schlittenhunderennen baut sie sich eine Zucht auf und bietet Abenteuer im Schwarzwald an. Infos im Internet: www.easydreamrunners.de

„Am Freitagabend sind wir angekommen und ich habe die fünf Kilometer lange Strecke besichtigt.“ Geplant hatte Jessica Paulsen gleich zwei Rennen, neben dem Sieger-Rennen auch eines mit ihrer jungen Hündin. Doch in der Nacht vor dem ersten Rennen wurde diese kurzfristig krank: „Sonst wäre ich mit ihr auch noch in einer anderen Kategorie gestartet, Scooter 1 Hund RNB1. Aus Rücksicht auf ihre Gesundheit wurde sie aber aus dem Rennen genommen und konnte sich erholen.“

Mit und ohne Schnee

Jessica Paulsen freut sich sehr darüber, dass ihre Hunde Speed und Winner von der Erkrankung verschont blieben und sie hervorragend in Form waren. „Ich bin sehr stolz auf meine Hunde und wir fühlten uns top vorbereitet für die Weltmeisterschaft drei Wochen später in Belgien am 4. und 5. Dezember. Leider leider wurde diese kurzfristig aufgrund von Corona abgesagt.“

Die Siegerehrung mit Hund nach dem Schlittenhunderennen in Leipa gab es für Jessica Paulsen aus Stühlingen. In ihrer Kategorie wurde sie Deutsche Meisterin. | Bild: Privat

Dennoch trainiert sie weiter: „Wir lassen uns durch die Pandemie nicht unterkriegen, meine Hunde möchten immer laufen und wir haben Spaß mit oder ohne Rennen. Inzwischen sind wir auf den Schlitten gewechselt und hoffen, dass hier noch einige Rennen stattfinden können. Letzte Woche waren wir auf unserem ersten Schneerennen in Langtaufers/Südtirol und konnten direkt auf der anspruchsvollen Strecke zwei Tage die Bestzeit einfahren. Wir hoffen jetzt auf einen schneereichen Winter mit einigen Rennen.“

Erfolge mit ihren Huskies

Seit dem Jahr 2013 nimmt die heute 24-jährige Musherin Jessica Paulsen aktiv an Rennen teil, seit 2017 mit ihren beiden Huskies. Musher ist der Fachausdruck für den Menschen, der ein Hundeschlittengespann lenkt. Bei dem ersten Rennen mit Winner holte sie sich den Deutschen Meistertitel im Scooter 2 Hunde RNB1 im Jahr 2017, im Anschluss an der ersten Deutschen Meisterschaft auf Schnee 2017 in Frauenwald gab es einen weiteren Titel als Deutsche Meisterin. 2018 gaben Speed und Winner alles und wurden Weltmeister in Samorin. Ihren zweiten DM-Titel in der Scooterklasse haben sich die Rüden nun in Leipa geholt, die Weltmeisterschaft in Belgien wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Die Fahrt nach Leipa, das etwa 80 Kilometer südlich von Berlin liegt, hatte die Familie Paulsen mit dem Wohnwagen unternommen. Auf der Heimfahrt saß Mutter Angela Paulsen am Steuer.

Anerkannte Zuchtstätte

Jessica Paulsen hat Pferdewirtschaft studiert und möchte neben dem Hundetraining nun ihren Zwinger „Easy Dream Runner‘s Siberian Husky Team“ aufbauen. Mit im Namen enthalten ist ihre erste Hündin „Isi“, mit der sie überhaupt auf den Sport gekommen war. Auf ihrer Internetseite (www.easydreamrunners.de) sind Steckbriefe sämtlicher Hunde aufgelistet, neben den beiden verstorbenen Hündinnen Acira und Isi auch die Husky-Rüden Speed und Winner sowie die beiden Neuzugänge Elfi und Khaleesi.

Husky-Abenteuer im Schwarzwald

Zusätzlich baut sich Jessica Paulsen ein weiteres Standbein auf und lädt zu Husky-Abenteuern im Schwarzwald ein. Im täglichen Umgang mit den Hunden und den Pferden erlebt Jessica Paulsen, dass sie einerseits geerdet wird und die Zeit intensiver erlebt, andererseits bleibt sie immer in Bewegung, denn die Hunde wollen sich einfach gerne bewegen.