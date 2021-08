Geschichte 09. August 2021, 17:36 Uhr

Mit ein paar Koffern und einem geliehenem Trabbi startete die Familie von Astrid Buntru 1989 in ein neues Leben

Nach der Maueröffnung reiste Astrid Buntru als 13-Jährige mit ihrer Familie in einem Trabi in den Westen. Über mehrere Stationen kam sie schließlich nach Stühlingen, wo sie heute mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt. In unserer Serie Gedächtnis der Region erinnert sie sich an ihre Kindheit in der DDR und der BRD