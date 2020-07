von Yvonne Würth

Heinrich Blattert aus Grimmelshofen ist am 13. Juni im Alter von 93 Jahren gestorben. Neben seiner Familie trauert auch die Feuerwehrabteilung Grimmelshofen um einen besonders engagierten Feuerwehrmann.

Heinrich Blattert ist im Alter von 93 Jahren gestorben. | Bild: Privat

Als Ehrenmitglied bei der Feuerwehrabteilung Grimmelshofen konnte Heinrich Blattert bei seinem Wechsel im Jahr 1991 in die Altersabteilung auf 49 Jahre Engagement als aktiver Feuerwehrmann zurückblicken. Bei der Jubiläumsfeier der Abteilung im Jahr 2018 war er noch einmal in die alte Uniform geschlüpft. Denn mit Fug und Recht konnte er von sich behaupten, erster Maschinist der Feuerwehr Grimmelshofen zu sein.

Wie die jüngeren Feuerwehrmänner in der Hauptversammlung 2018 erfuhren, war er im Jahr 1941 bei den Aktiven eingetreten. Nachdem er 1943 zur Wehrmacht eingerückt und 1948 wieder aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, wurde er 1952 zum Gerätewart in den Feuerwehrausschuss gewählt, dem er 28 Jahre lang bis 1980 angehörte. In den ersten Jahren hatte die Abteilung weder Feuerwehrfahrzeug noch eine Spritze. Als eine Tragkraftspritze TS8 angeschafft wurde, fand die Abteilung ein Berner-Wägelchen als Transportmöglichkeit. Dieses wurde umgebaut für das nötige Zubehör und Heinrich Blattert machte eine Ausbildung zum Maschinisten.

1955 errang er das silberne Maschinisten-Abzeichen und wurde mit der Beschaffung des TSA Anhängers zum Gerätewart TSA gewählt. 1976 wurde er mit der Beschaffung des LF 8 zum Gerätewart des Fahrzeuges und trug maßgeblich zur Erhaltung des Fahrzeugs bei. Das Amt des Gerätewartes gab er 1991 bei seinem Wechsel in die Altersabteilung nach 39 Jahren an seinen Sohn Uli Blattert weiter. Im Jahr 1967 wurde er für 25 Jahre Feuerwehrdienst geehrt und zum Hauptfeuerwehrmann ernannt, 1977 wurde er für 25 Jahre Gerätewart geehrt und in den Ausschuss der Gesamtwehr gewählt, dieses Amt übte er sieben Jahre lang aus. 1982 erfolgte die Ehrung für 40 Jahre Feuerwehrdienst, 1991 wurde er schließlich beim Wechsel in die Altersabteilung zum Ehrenmitglied ernannt.

Während seiner Zeit als Feuerwehrmann legte er sämtliche Leistungsstufen ab, dreimal Unterstufe, zweimal Oberstufe, einmal Sonderstufe, zweimal Bronze, zweimal Silber und einmal Gold, außerdem war er an sechs Fahrzeugturnieren. Sein großes Engagement spornte seine Familienmitglieder an: Sohn Ulrich Blattert hat bereits seinen eigenen Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehrabteilung gesetzt, er wurde nach 47 Dienstjahren aus Altersgründen schweren Herzens von der aktiven in die Altersabteilung verabschiedet.

Von seinem Vater hatte er nahtlos das Amt des Gerätewarts übernommen und kümmerte sich zusammen mit Meinrad Blattert um das Löschfahrzeug LF 8, den Tragkraftspritzenanhänger TSA und den Technischen Hilfe Anhänger THA, fehlte in keiner Probe und wurde 2013 zum Ehrenmitglied ernannt. Heinrich Blatterts Enkelsohn Frank Blattert tritt ebenfalls in die Fußstapfen des Vaters und Großvaters, er ist Beisitzer in der Feuerwehrabteilung Grimmelshofen.