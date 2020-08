von Edelgard Bernauer

Aus Lajos Armbruster, den wir vor etwa 14 Jahren fotografiert haben, wie er als Dreijähriger schmollend die Herbst-Abschlussprobe der Feuerwehrabteilung Eberfingen verfolgte, ist ein freundlicher junger Mann geworden. Lajos war damals sauer, weil er bei der Probe noch nicht mitmachen durfte. „Aber einen Feuerwehrhelm durfte ich schon tragen“, sagt er.

Der Dreijährige ist traurig, dass er nicht bei der Feuerwehrprobe dabei sein darf. | Bild: Edelgard Bernauer

Inzwischen besucht der Älteste von fünf Geschwistern das Technische Gymnasium in Waldshut mit dem Ziel, Maschinenbau-Ingenieur zu studieren. Der 18-Jährige hat schon den Führerschein in der Tasche und packt auf dem elterlichen Hof mit an. Seine Eltern sind Pamela und Daniel Armbruster, die Geschwister Jona, Aurea, Bruna und Svea. Zur Familie zählen auch die Familie des Onkels Manuel Armbruster sowie Oma und Opa Hermann und Edith Armbruster.

Die Serie „Aus Kindern werden Leute“, so heißt eine Serie, bei der wir Fotos von Stühlinger Kindern präsentieren, die vor etwa 15 bis 20 Jahren in dieser Zeitung veröffentlicht wurden und recherchieren, was aus den Steppkes von einst geworden ist.

Auf dem Armbruste-Hof hoch über Eberfingen hat Lajos eine unbeschwerte Kindheit mit vielen Freiheiten erlebt. Seit zehn Jahren verstärkt er als Bassist (Tuba) den Musikverein seines Heimatortes und in der A-Jugend des SV Stühlingen ist er Mittelfeldspieler. Die eigentliche Überraschung beim Werdegang des Jungen Mannes ist, dass Lajos nicht bei der Feuerwehrabteilung gelandet ist, wie er es sich damals als Dreijähriger gewünscht hat.