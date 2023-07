Seit eineinhalb Jahren erarbeitet die Gemeinde Wutach zusammen mit einem Freiburger Ingenieurbüro ein Gutachten mit dem Ziel, die Folgen von Starkregenereignissen auf der Gemarkung zu minimieren. Das bestätigte auf Anfrage Tristan Dellers, der von kommunaler Seite die Projektleitung innehat.

Das Gutachten soll, sobald es vorliegt, öffentlich vorgestellt werden. Ziel sei, einfache und effektive Maßnahmen zu treffen, um Schäden durch Starkregen in Umfang und Ausmaß so gering wie möglich zu halten.

In einem ersten Schritt bei den Erhebungen für das Gutachten habe das Ingenieurbüro drei Modellberechnungen mit unterschiedlichen Regenmengen und Fließgeschwindigkeiten auf bislang schon betroffenen Flächen umgesetzt, erläuterte Tristan Dellers. In einem zweiten Schritt kristallisierten sich risikobehaftete, besonders wichtige Objekte für die Gemeinde heraus, die es zu schützen gilt. Vertreter der Feuerwehr, des Bauhofs, des Gemeindeforsts und des Ingenieurbüros erstellten in einer Diskussionsrunde schließlich für jeden dieser vulnerablen Objekte einen Steckbrief.

Für Erosionsflächen schließlich wurde erörtert, wie diese geschützt werden können und welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, um Maßnahmen zu ergreifen. Im Laufe dieses Jahres soll schließlich über das Gefahrenpotential diskutiert werden, dem die Gesamtgemeinde ausgesetzt ist. Wichtige Gesprächspartner werden Vertreter der Feuerwehr und der Landwirtschaft sein, erläuterte Tristan Dellers im Gespräch.

2018 hatte sich der Gemeinderat nach zwei heftigen Unwettern mit Hagel dazu entschlossen, einen Generalentwässerungsplan in Auftrag zu geben. Die Hagelwetter entluden sich Anfang Juli und Anfang August jenes Jahres über der Region Wutach. Es kam zu Schäden auf landwirtschaftlichen und privaten Flächen. Eine Schlamm- und Geröllfracht hatte sich als Folge der heftigen Niederschläge nach Ewattingen hinein ergossen.