von Yvonne Würth

Die Ehrung für 40 Jahre als Dirigentin für Marlene Adam und die Neuwahl von drei Vorsitzenden nach der Satzungsänderung haben den Schwerpunkt der Hauptversammlung des Akkordeonorchesters Stühlingen gebildet. Zudem wurden die Berichte für 2019 und 2020 vorgetragen. Wegen der Corona-Pandemie und dem Ausfall von Veranstaltungen schwindet das finanzielle Polster.

Wahlen

Durch neue berufliche Aufgaben gab Vorsitzender Timo Wanner nach fünf Jahren sein Amt ab. Ein neuer gleichberechtigter Dreier-Vorstand soll das bisherige Modell mit Vorsitzendem und Stellvertreter ablösen. Für die Satzungsänderung stimmten die Anwesenden. Unter der Wahlleitung von Bürgermeisterstellvertreter Rüdiger Mayer wurde der neue Vorstand gewählt: Vorsitzende Inneres Melanie Stoll, Vorsitzende Öffentlichkeit Corinna Pieper (neu), Vorsitzende Organisation Tanja Vogt (neu), Kassierer Jochen Schüle, Schriftführerin Anni Meier, Notenwart Martin Kech, Jugendleiterin Martina Sokol, Beisitzerin Leonie Klösel und Dirigentin Marlene Adam.

Marlene Adam blickte 2021 auf 40 Jahre als Dirigentin zurück. Mit 17 Jahren hatte sie begonnen. Seit 1988 leitet sie das 1975 gegründete Akkordeonorchester Stühlingen, seit 1989 ist sie Musiklehrerin an der Musikschule Südschwarzwald. Zusätzlich leitet sie das Akkordeonorchester Tiengen seit 17 Jahren musikalisch. Außerdem ist sie Bezirksdirigentin des DHV-Bezirks Dreiländerecke (Deutscher Harmonika Verband) mit 32 Bezirksvereinen. Von den Stühlinger Musikern gab es einen Geschenkkorb.

Pläne

„Musiker müssen Musik machen“, erläuterte Marlene Adam in ihrem Bericht rückblickend auf die schwere Pandemie-Zeit und regte für 2022 diverse Konzerte an, im Freien oder in der Kirche, und ein schönes Jahreskonzert im Herbst. Mit den jeweils aktualisierten Hygienekonzepten probten die Musiker außerhalb der Lockdowns im Konradsaal Stühlingen auf Abstand und mit Maske. Für die Zeit, in der das gemeinsame Spiel nicht erlaubt war, hatte Marlene Adam die einzelnen Stimmen aufgenommen als Übe-Hilfe. Sobald dies wieder möglich ist während der Pandemie, werden vier Jungmusiker aus dem Spielkreis der Musikschule Hochrhein das Akkordeonorchester Stühlingen verstärken.