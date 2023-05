Seit drei Jahren wurde die Grundschule in Ewattingen kommissarisch geführt, nachdem Doris Baumann die Bildungseinrichtung verlassen hatte. Nun konnte die Stelle, die zuletzt kommissarisch von Stefanie Baumgärtner geführt wurde, wieder besetzt werden. Zum 1. August übernimmt Marco Johner diese Aufgabe. Der 38-jährige Bonndorfer arbeitet aktuell noch an der Gemeinschaftsschule in Albbruck und hat Deutsch, Religion und Sport auf Lehramt studiert.

Infrastruktur ist „bombastisch“

Auf Nachfrage sagte der künftige Schulleiter, dass er sich sehr auf diese neue Aufgabe in Ewattingen freue: „Zum einen habe ich so deutlich weniger Fahrtweg. Zum anderen freue ich mich auf das kleine Team, mit dem man nochmals ganz anders arbeiten kann als in einem großen.“ Mit Marco Johner arbeiten vier Lehrkräfte an der einzügigen Ewattinger Grundschule, unterstützt von einer ehrenamtlichen Helferin, die an der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) macht. Er sagt: „Als Sportlehrer ist natürlich die Infrastruktur in Ewattingen mit neuer Halle und Schwimmbad bombastisch.“

Marco Johner ist und war in den vergangenen Jahren neben seinem Beruf vielseitig engagiert – unter anderem als Mitglied und Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach, als Mitglied im Stiftungsrat, als Lektor und als Kommunionhelfer, in der Kolpingsfamilie Bonndorf, im Narrenrat der Pflumeschlucker-Zunft, in der Volleyball-Abteilung des TuS sowie im Sportverein (SV) Gündelwangen.