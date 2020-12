Im Jahr 2019 war die Nachfrage nach Bauplätzen in Stühlingen, Eggingen und Wutöschingen groß. Wie die Bürgermeister aus den drei Gemeinden auf Nachfrage dieser Zeitung betonen, hat auch die Corona-Krise daran nichts geändert.

„Aufgrund der Corona-Pandemie sind keine Bauplatzbewerber abgesprungen“, sagt Wutöschingens Rathauschef Georg Eble. Sein Egginger Kollege Karlheinz Gantert erklärt: „Uns ist bisher kein Interessent bekannt, der wegen Corona von seiner Bewerbung abgesprungen ist.“ Stühlingens Stadtoberhaupt Joachim Burger sagt dazu: „Die Corona-Krise hat auf die Nachfragen keine große Auswirkung.“

Welche Baugebiete gibt es aktuell?

Im Herbst 2019 wurde das Baugebiet „Untere Breite II“ in Bettmaringen mit 15 Bauplätzen erschlossen, sechs Bauplätze wurden bereits verkauft, heißt es aus dem Stühlinger Rathaus. Weitere Bauplätze seien reserviert, hier klären die Interessenten noch die Finanzierung, Planung und Umsetzung ab. Im Ortsteil Eberfingen steht zurzeit ein Bauplatz in der Straße „Obergärten“ zur Verfügung, in Mauchen wurden im Herbst 2019 vier neue Bauplätze geschaffen, von denen zwei bereits verkauft sind und für die anderen beiden Reservationen bestehen.

Zuletzt wurde in Wutöschingen das Neubaugebiet „Mausäckern – Unter den Langwiesen II“ mit 50 Baugrundstücken erschlossen, alle wurden bereits vermarktet.

Eggingen: In Eggingen ist das Baugebiet Rosenäcker in Planung. Hier sollen sollen, vorbehaltlich der Finanzierung im Haushalt, im kommenden Jahr 16 neue Bauplätze erschlossen werden. | Bild: Gerald Edinger

In Eggingen ist das Baugebiet „Rosenäcker“ in Planung. Hier sollen im kommenden Jahr, vorbehaltlich der Finanzierung im Haushalt, 16 neue Bauplätze erschlossen werden, sagt Karlheinz Gantert.

Wie darf gebaut werden?

„Jedes Baugebiet hat seine eigenen Reize, die auch in der Bauplanung ihren Niederschlag finden“, informiert Joachim Burger. In der Gesamtgemeinde bestehe die Möglichkeit, Ein- und Zweifamilienhäuser zu bauen, in Bettmaringen sind auch Mehrfamilienhäuser möglich. Im Egginger Baugebiet „Rosenäcker“ sind nur Einfamilienhäuser mit maximal zweigeschossiger Bebauung zulässig.

Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser und drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils maximal zehn Wohnungen sind im Neubaugebiet „Mausäckern – Unter den Langwiesen II“ in Wutöschingen laut Bebauungsplan erlaubt

Wie groß ist die Nachfrage?

„Die Nachfrage ist sehr hoch. Nach jetzigem Stand haben wir leider nur noch Bauplätze in Bettmaringen anzubieten“, bedauert der Stühlinger Rathauschef Joachim Burger. Der Gemeinderat Stühlingen habe für die Erschließung neuer Baugebiete deshalb für die kommenden Jahre eine Prioritätenliste erstellt. Blumegg, Grimmelshofen, Lausheim und Stühlingen stehen dabei ganz oben.

Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat beauftragt, Verhandlungen mit Grundstückseigentümern zu führen. „Etwa 250 Familien stehen bei uns auf einer Warteliste„, sagt sein Wutöschinger Kollege Georg Eble.

Wutöschingen: Rege Bautätigkeit herrscht im jüngsten Wutöschinger Neubaugebiet (Mausäckern – Unter den Langwiesen II), mit 50 Bauplätzen an der Schwerzener Straße 50. | Bild: Gerald Edinger

In dieser Gemeinde entstanden in den vergangenen Jahren größere Neubaugebiete im Kernort und in Schwerzen. Die Nachfrage für das zukünftige Baugebiet in Eggingen sei groß, es liegen viele Bewerbungen vor. „Derzeit haben wir nämlich keinen einzigen Bauplatz mehr zur Verfügung, den wir anbieten können“, so Gantert.

Wie sind die Gemeinden strukturiert?

Wutöschingen ist mit 6960 Einwohnern die größte dieser drei Kommunen im Wutachtal. Kindergärten gibt es in Horheim, Schwerzen, Degernau und zwei in Wutöschingen. Zwei Grundschulen gibt es hier: die Auwiesenschule in Horheim, in Degernau die Außenstelle der Grundschule Wutöschingen und im Kernort selbst für die Klassen drei und vier. Die Alemannenschule ist Gemeinschaftsschule mit zwei Sekundarstufen.

Eggingen hat derzeit 1763 Einwohner, einen Kindergarten und die Grundschule. In Stühlingen waren Mitte des Jahres 5374 Einwohner gemeldet. Kindergärten gibt es in Bettmaringen, Weizen, Schwaningen, Eberfingen und Lausheim sowie in Stühlingen das Kinderland Hohenlupfen. Die Gemeinde hat eine Grundschule in Weizen, die Hohenlupfenschule Stühlingen und die Realschule im Kernort.

Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen