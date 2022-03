von Yvonne Würth

Das Schloss Hohenlupfen ist seit 2012 im Besitz von Cecile und Martin Stamm, nach der gründlichen Sanierung bietet es ein besonderes Ambiente für Hochzeits-, Geburtstagsfeiern, Taufen und Klassentreffen.

Tochter Eveline Pigeat-Stamm und Mutter Cecile Stamm hatten bisher immer wieder zu Veranstaltungen für die Stadtbewohner geladen wie Lyrik und Musik zum Gedenken an Friedrich Hölderlin 2019, außerdem finden regelmäßig das Patrozinium in der St. Antoniuskapelle sowie das Sommerferienprogramm statt. Bereits vor der Pandemie waren Lesungen und Konzerte in Planung.

Erzählzeit ohne Grenzen Veranstalter der Lesung am Sonntag, 3. April im Schloss Hohenlupfen Stühlingen sind die Stadt Stühlingen (07744/53 20) und die Schlossherrschaft Familie Stamm (info@schloss-hohenlupfen.com). Die Reihe „Erzählzeit ohne Grenzen“ findet in der 13. Ausgabe vom 2. bis 10. April in 42 Städten und Gemeinden zwischen Singen und Schaffhausen statt, der Eintritt ist frei. Das Schloss Hohenlupfen Stühlingen öffnet um 13 Uhr mit dem Schloss-Café, um 13 und 16 Uhr gibt es Schlossführungen, Karten für die Schlossführung sind vor Ort erhältlich. Der Schweizer Autor Peter Stamm liest um 14.30 Uhr im Rittersaal aus seinem neuesten Roman „Das Archiv der Gefühle.“

Die Reihe

„Erzählzeit ohne Grenzen" bietet in seiner 13. Ausgabe vom 2. bis 10. April in 42 Städten und Gemeinden zwischen Singen und Schaffhausen Lesungen von aktuellen deutschsprachigen Autoren bei kostenfreiem Eintritt.

Der Roman

Der namenlose Archivar geht auf die 60 zu und wird in den Vorruhestand versetzt. Er lebt alleine im Elternhaus und führt seit der Kündigung das Archiv im eigenen Keller weiter. Seit Jahren verlässt er das Haus nur selten. In der Stille seines einsamen Hauses widmet er sich dem Sammeln und Ordnen und gibt sich seinen melancholischen Erinnerungen hin.

Mit seiner Jugendliebe Franziska steht er fast durchgängig im inneren Monolog, obwohl er sie seit Jahrzehnten nicht mehr getroffen hat. Als sie unerwartet wieder in sein Leben tritt, gefährdet das seine selbst auferlegte Ruhe. Souverän und elegant entfaltet der Autor Peter Stamm seine Erzählung um Beziehungen, das Scheitern daran und die Verfügungsgewalt über die eigene Geschichte.

Der Autor

Der Schweizer Autor Peter Stamm ist Jahrgang 1963, seit 1990 arbeitet er als freier Schriftsteller. Seine sechs Romane und fünf Erzählungsbände werden von Kritik und Publikum gleichermaßen geschätzt. Er konnte zahlreiche Auszeichnungen entgegennehmen, darunter der Bodensee-Literaturpreis 2012, der Hölderlin-Preis 2014 und der Schweizer Buchpreis 2018. Der Roman erschien im S. Fischer-Verlag 2021.