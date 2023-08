Herr Pfliegensdörfer, Bürgermeister von Wutach zu sein – haben Sie sich diese Aufgabe so vorgestellt, wie Sie sie erleben?

Im Wahlkampfmodus des Frühjahrs hatte ich in manchen Dingen durchaus andere Vorstellungen, wie es die Realität nun hergibt. Etwa, wenn alle Dinge so weitergeführt werden sollen wie vor meiner Amtszeit. Wenn Wutach mit der Zeit gehen möchte, kann es jedoch sinnvoll sein, neue Wege zu beschreiten. Zudem bin ich sozusagen in einer kleinen Rathausbelegschaft mit einem personellen Notbetrieb ins Amt gestartet, der sich in nächster Zukunft wohl noch fortsetzen wird.

Fühlen Sie sich als Neuling an der Verwaltungsspitze des Rathauses gut aufgenommen in der Gesamtgemeinde?

Ich habe den Eindruck, dass sich der Rückhalt in der Bevölkerung positiv entwickelt. Ich musste lernen, bei Problemstellungen Emotionen aufzufangen, die sich wohl schon vor meinem Amtsantritt aufgestaut hatten. Nun geht es darum, die Menschen für ein gemeinsames Wutach zu motivieren.

Wo sehen Sie Wutach am Ende Ihrer ersten Amtszeit?

Dies ist eine schwierige Frage, deren Beantwortung nur vielschichtig möglich ist. Letztlich hängt vieles vom Geld ab, das der Gemeinde zur Verfügung steht, beispielsweise wie schnell wir klimaneutral werden. Was sicher ist: Der Tourismus ist ausbaufähig. Ein erster Schritt könnte ein Wohnmobilstellplatz zwischen Wutachhalle und dem Warenhaus der Raiffeisengenossenschaft sein. Die Vermarktung der Gewerbegebiets- und Wohnbebauungsflächen soll an Fahrt gewinnen. Ein weiterer Punkt wird die kommunale Zusammenarbeit in der Region sein. Eine Verwaltungsgemeinschaft mit Bonndorf besteht bereits für den Flächennutzungsplan. Die Stadt Stühlingen übernimmt die Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Bereich Standesamt. Mit Stühlingen und Eggingen möchte Wutach möglichst bald eine kommunale Wärmeplanung angehen.