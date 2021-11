von Gertrud Rittner

Jedes Jahr am Fredericktag, dem großen Literatur-Lesefest für Kinder, lassen sich die Landfrauen aus Ewattingen für die Kinder etwas Besonderes einfallen. So war es auch in diesem Jahr wieder. Eine Gruppe mit Kindergartenkindern von vier bis sechs Jahren machte sich zum Fredericktag mit den Erzieherinnen Christina Frank, Rita Kopf und Sabrina Kiel auf den Weg zur Meßmerhanse Hütte. Dort erwartete die Kinder das Märchen „Frau Holle“, erzählt von Elfi Nosbüsch und gespielt von Tanja Vetter, Sandra Burger und Martina Kipnik.

Ein Kasperletheater erfreute die Kinder der Kindertagesstätte und die Dreijährigen im Kindergarten. Sie hatten mit der Geschichte „Seppel hatte Zahnweh. Kasperl begleitet ihn zum Zahnarzt Tutnichtweh“ ihren Spaß am Fredericktag.