von Yvonne Würth

Die Stadtbücherei Stühlingen hat nicht nur Bücher und Brettspiele in ihren Regalen. Das kostenlose Angebot umfasst auch Hörbücher, Nintendo-Switch-Konsolen und den Film-Streaming-Dienst filmfriend.de. Es passt sich regelmäßig an die Gewohnheiten und Wünsche der Nutzer an.

Das Gewinnspiel Die Verlosung des Weihnachtsgewinnspiels in der Stadtbibliothek Stühlingen findet am Donnerstag, 15. Dezember, um 16.30 Uhr statt, am letzten Öffnungstag vor den Weihnachtsferien. Als Hauptpreis winkt eine Toniebox, insgesamt gibt es 35 Preise, zu den Sponsoren gehören die Stadt Stühlingen, die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, die Firma Sto SE & Co. KGaA sowie Würth Haus und Werkstatt.

Geht der Trend eher weg von Papier und hin zum Bildschirm? Diese Frage beantwortet der Leiter der Stadtbibliothek Daniel Bartel mit Ja und Nein: „Es gibt nach wie vor Kinder, die lesen gerne, aber der Trend ist, wenn sie ein Buch gelesen haben, hören sie es hinterher lieber, als dass sie es noch mal lesen. Und am allerliebsten haben die Kinder tatsächlich alle drei Medien – Buch, Hörspiel und audiovisuell.“ Ein Film sei nicht unbedingt schlechter als ein Buch, doch gerade für Schüler werden Leseprojekte sehr gefördert, die Stadtbibliothek arbeitet eng mit den Schulen zusammen.

Kinderkino jeden Donnerstag

Jeden Donnerstag um 15.45 Uhr gibt es Kinderkino aus der Reihe „Checker Welt“ für Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Anschließend können sie in der Stadtbibliothek lesen, spielen – wenn die Nintendo Switch nicht gerade ausgeliehen ist – und verweilen. „Wir versuchen uns gerade medientechnisch ein bisschen daran zu halten, was auf den großen Streaming-Plattformen gerade in ist“, erläutert Bartel. Denn häufig kommen Bücher als Begleitmaterial zu Filmen und Serien und diese werden dann in der Bücherei nachgefragt. „Und dann stehen wir da und sagen: ‚Ja, haben wir‘. Weil es ist wichtig, die Leser dort zu bedienen, wo sie hinwollen. Und nicht unseren Buchwunsch aufzuzwingen“, sagt Daniel Bartel.

Er hat aktuell zwar kein Lieblingsbuch, möchte aber als nächstes gerne von T. J. Klune das Buch „Mr. Parnassus‘ Heim“ für magisch Begabte lesen, erklärt der Leiter der Stadtbibliothek Stühlingen Daniel Bartel. | Bild: Yvonne Würth

Mit dem in Stühlingen mittlerweile ausgebauten Glasfaseranschluss hat sich das Bibliotheks-Team stark gemacht für das Streaming-Angebot filmfriend.de, obwohl Stühlingen eigentlich unter die Mindestteilnehmerzahl fällt: „Das ist die Zukunft, wir wollen alle bedienen“, erklärt Daniel Bartel. Es werden wechselnde Filme auf die Plattform gestellt, darunter auch mit Preisen ausgezeichnete.

Und was liest der Leiter der Stadtbibliothek selbst gerne?

Aufgrund des Titelbilds möchte er gerne von T. J. Klune das Buch „Mr. Parnassus‘ Heim für magisch Begabte“ lesen. Außerdem die Reihe „Heartstopper“ von Alice Oseman, die auf Netflix gestreamt wird, möchte er bald lesen. Die Schülerin Johanna Bottler gehört zum Team der Stadtbibliothek und hat die Reihe bereits gelesen. Inhaltlich geht es um zwei Jungen, die sich ineinander verlieben. Die Reihe „Heartstopper“ ist ein Beispiel für einen Trend, der gerade überaus beliebt ist bei den jungen Lesern: Der fließende Übergang zwischen Buch und Comic. Für Lesestarter gibt es bereits Bücher zum Hineinschreiben. Diese werden vorher vom Bibliotheksteam mit Folie auf den Seiten versehen und anschließend werden die Filzstift-Eintragungen wieder entfernt für die nächsten Leser.

Oskar Waishar (zehn Jahre alt) hat sich den neuen Film „Lightyear“ ausgeliehen, dazu das neueste Buch der Reihe „Gregs Tagebuch“ und einen Film über Elvis Presley. | Bild: Yvonne Würth

Zwei Bibliotheks-Besucher geben einen Einblick in ihren Ausleihe-Stapel: der Schüler Oskar Waishar und Conny Müller aus Blumegg. Auf das 13. Buch der Kinderbuchreihe „Greg‘s Tagebuch“ von Jeff Kinney hat der Zehnjährige Oskar Waishar bereits gewartet. Die übrigen Bände kennt er als Hörbuch oder hat sie gelesen. Dazu leiht er das neueste Abenteuer des Space Rangers Buzz Lightyear als Blu-Ray Disc und einen Film über Elvis Presley aus. Seine Eltern hatten ihn zuvor zu Hause überredet, eine Reportage über den Star zu sehen, nun möchte er von sich aus mehr über ihn wissen.

Im Ausleihe-Stapel von Conny Müller aus Blumegg sind neben dem neuesten Thriller von Sebastian Fitzek auch ein Krimi und ein Liebesroman. | Bild: Yvonne Würth

Conny Müller leiht sich regelmäßig Bücher in bunter Auswahl aus. In ihrem Ausleihe-Stapel sind ein Psychothriller von Sebastian Fitzek, ein Krimi und ein Liebesroman. Sie liest gerne Bücher von Nicholas Sparks und hat auch ein Buch von Jojo Moyes mit eingepackt, denn an den Tagen nach Weihnachten möchte sie etwas fürs Herz lesen.