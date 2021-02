von Yvonne Würth

Der 15-jährige Gymnasiast Micha Gassmann aus Horheim verbringt seit September 2020 ein Schuljahr in Irland. Ziel eines Sprachaufenthaltes ist es, andere Kulturen kennenzulernen. Leider ist während der Corona-Pandemie nicht alles möglich, was ursprünglich geplant wurde. Dennoch entschloss sich der 15-Jährige, den Irland-Aufenthalt durchzuführen. Für den SÜDKURIER gibt er einen Zwischenstand.

Von Horheim nach Longford in Irland: Die Familie Gassmann aus Horheim vermisst den ältesten Sohn sehr. „Wir schreiben mit ihm vor allem über Whatsapp und haben eine Familiengruppe, so bleibt Micha auch auf dem Laufenden, was unser Alltag hier ist“, erläutert die Mutter Yvonne Gassmann. Die Gastfamilie in Irland beherbergt auch die 18-Jährige Lucy aus Belgien und hat Erfahrung mit Gastschülern. Micha informiert sehr umfangreich über sein Leben und seine Erfahrungen in Irland.

Im Bild die beiden Brüder Mattia (links) und Simon, wie sie mit Micha in Irland chatten. | Bild: privat

Ein Jahr Irland: Micha schreibt: „Ich wäre jetzt eigentlich in der 10. Klasse mit 15 Jahren (ich liebe euch 10 D). Gerade besuche ich das Temple Michael College in Longford und bin dort in der 5. Klasse, welche die vorletzte Klasse der Schule ist. Ich besuche hier die Wahlfächer Englisch, Sport, Engineering, Construction Studies, Mathematik, Accounting, ICT, Geographie, Business.“ Überraschend groß sei das Haus der Gastfamilie. Diese besteht aus der Gastmutter Serena und Sohn Harry (5 Jahre). „Die Zwillinge und ihr ältester Sohn (23 Jahre) kommen nur an Weihnachten und oder wenn Ferien sind. Sonst verbringe ich den Tag nur mit Harry und Serena. Was sich gar nicht verändert hat, war mein Schlafrhythmus. Sonst hat sich alles etwas verändert, die Schule startet zum Beispiel erst um 9 Uhr. Die Schule hier ist relativ streng. Wenn man das Handy während der Schulzeit ohne Erlaubnis benutzt, bekommt man es erst nach einer Woche zurück. Aber die Lehrer sind sehr freundlich, wie die meisten Iren.“ Nach dem Unterricht, welcher aktuell per Homeschooling durchgeführt wird, trifft Micha sich im Rahmen des Erlaubten mit Freunden: „In meiner Freizeit gehe ich manchmal ins Gym oder Schwimmbad, insofern es offen hat (Corona), wenn diese aber geschlossen sind, gehe ich mit Freunden in die Stadt. Freunde habe ich gefunden, da hier auch andere Deutsche ein Auslandsjahr machen, war das nicht schwierig, doch sehr viele einheimische Freunde habe ich noch nicht, vielleicht so zwei oder drei. Es ist ziemlich schwierig sich anständig zu unterhalten, wenn man die ganze Zeit eine Maske tragen muss, zwei Meter Abstand halten muss und dazu noch Englisch oder Irisch reden muss.“ Angesichts der Lage ist Irland inzwischen längst wieder zurück in der höchsten Risikostufe mit den schärfsten Restriktionen. Außer Lebensmittelgeschäften und Apotheken hat alles zu, auch die Schulen sind geschlossen.

Micha Gassmann aus Horheim ist noch bis August 2021 in Irland. Da auch er und seine Familie im Lockdown sind, hat er Bilder von seinem Zuhause in Longford gemacht. | Bild: privat

Grüße nach Hause: Wie auch sein Betreuer Matthias Dumbeck bestätigt, gehört Micha zu den sehr selbstständigen Jugendlichen. Von den angebotenen Skype-Terminen für Meta-Gespräche über den Aufenthalt nutzt er nur die wenigsten. „Heimweh habe ich gar nicht. Ich vermisse nur meine Freunde etwas, Grüße gehen raus an Justin, Fredi und Lukas. Den Kontakt zu meiner Familie halte ich durch simple Telefonate aufrecht.“

Kulturwerke Deutschland Sprachreisen: Matthias Dumbeck ist Ansprechpartner für die Schüler, die ein Jahr lang einen Sprachaufenthalt in Irland machen. „In der Gastfamilie verbringt Micha ein Jahr mit Gastgeschwistern. Seine Mitschüler sind supernett, er hat bereits viele Freunde gefunden. Ihm geht's da richtig gut. Micha ist ein eigenständiger Junge, der sich selten meldet."

So sieht das irische Zuhause von Micha Gassmann aus. | Bild: privat

Kulturwerke Deutschland Sprachreisen besteht seit 2014 und betreut 300 Schüler, großen Wert wird auf die persönliche Betreuung der Schüler gelegt. Micha Gassmann lebt seit September 2020 in Longford, einer Stadt mit 10.000 Einwohnern im zentralen Binnenland der Republik Irland und der Verwaltungssitz des gleichnamigen Countys. Longford geht auf eine Siedlungsgründung durch die Wikinger zurück. Regelmäßige Online-Gespräche gehören zum Angebot der Firma. Die Kosten (zwischen 8000 und 12.000 Euro) für den Sprachaufenthalt in allen englischsprachigen Ländern können über Teilstipendien und Auslandsbafög reduziert werden. Schüler ab 14 Jahren können sich im Internet informieren (www.kulturwerke-deutschland.de) oder per E-Mail (info@kulturwerke-deutschland.de) und Telefon 0931/46795623.