Beim Lembacher Eierlauf messen sich am Ostermontag zwei Jugendliche. Eier auf einem Parcours werden einzeln von einem Jugendlichen nach Rundläufen gesammelt und in einem von vier jungen Frauen aufgespannten Tuch abgelegt. Die Eier in dem Oval sind auf rund 60 Metern Länge in gerader Linie positioniert und auf Sägemehl gepolstert. Der andere radelt auf einer Tour den Stich auf die Höhe und bergab nach Münchingen und wieder zurück – insgesamt zehn Kilometer.

Erich Zimmermann, Anfang der 1970er-Jahre Teilnehmer des Eierlaufs, erzählt über den Reiz dieses in der Region einzigartigen Gaudi-Wettbewerbs. Die Ursprünge des Lembacher Eierlaufs lassen sich bis in die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg zurückverfolgen. Damals hat der Radsportverein Lembach die Veranstaltung auf dem Oberen Breitenfeld, das heute zu Weizen gehört, organisiert. Die Radstrecke führte nach Lembach und wieder zurück. Die fünf Kilometer wurden auf einem Fahrrad ohne Gangschaltung zurückgelegt.

Der Eierlauf ist ein Fest nach der Fastenzeit – ein Zeichen der beginnenden Fruchtbarkeit der Natur und die erste Belustigung nach den 40 vorösterlichen Tagen. Dieser Brauch, der sich im frühen Mittelalter in der Region ausbreitete, war in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg beinahe in Vergessenheit geraten. Ab 1970 wurde der Eierlauf wieder belebt, weiß Zimmermann. Die Eier werden ab 10 Uhr am Veranstaltungstag von zwei Personen gesammelt, die in Lembach von Haus zu Haus gehen. Die Anzahl der ausgelegten Eier ist so gewählt, dass der Teilnehmer sie ungefähr zeitgleich mit der Rückkehr seines Konkurrenten einsammeln kann. Er darf nicht zu viel Bruch erzeugen, dies gibt Strafrunden. Es geht zwar nicht um Sekunden, aber der Eierläufer darf nicht trödeln und muss vorsichtig agieren, ansonsten verliert er. Der Sieger erhält einen Pokal, der für den Rest des Tages als Trinkgefäß genutzt wird.

Neuen Schwung erhielt der Eierlauf nach der Gründung des Sportvereins Lembach 1976. Der SV bestimmt die Teilnehmer zwischen 14 und 18 Jahre. Es gibt ein Rahmenprogramm und Bewirtung. Der Musikverein Lembach-Weizen spielt. Aus den Eiern und weiteren 100 Exemplaren werden Gerichte zubereitet, vegetarisch oder mit Speck. Die ersten Teilnehmer 1976 waren Wolfgang Asal und Karl Seifermann. Der heute 80-jährige Asal erinnert sich noch gut. Er hatte den Eierlauf bereits beendet. Alle warteten auf Karl Seifermann, der bei einer – nicht erlaubten – Abkürzung mit dem Fahrrad gestürzt war. Pech für den einen, Wettstreitglück für den anderen.

Der Eierlauf findet am Ostermontag, 10. April, um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Bürgerhaus Lembach statt.