von Stefan Kech

Ein Wort beherrschte das Sportgelände des SV Ewattingen: Spaß. Die 48 Jungen und zwei Mädchen, die am Fußball-Camp teilgenommen hatten, jubelten unisono. Und die Organisatoren stimmten einhellig ein. Besonders Marius Hogg, B-Jugendspieler beim SVE und Initiator dieser Veranstaltung, sowie Jugendleiter Rainer Rothmund strahlten um die Wette. Der Verein bot das Terrain und versorgte die Schar kulinarisch.

Wutach Der SV Ewattingen hat einen Generationenwechsel im Vorstand eingeläutet. Das könnte Sie auch interessieren

„Trainieren wie die Stars“ hatte es am ersten Tag geheißen. Trotz des wechselhaften Wetters dribbelten alle, schossen oder passten sich den Ball zu. Angeleitet von Thomas Eglinski, dem Leiter der Fußballschule ProSport. An seiner Seite Marco Schulz, ein erfahrener Fußball- und Personalcoach. Unterstützt wurde das Duo von B-Jugendspielern des SVE, die an den Stationen die Stars von morgen betreuten. Einheitlich ausgestattet mit weißen Trikots stellten sich die jungen Fußballer im Alter von sechs bis 15 Jahren den Aufgaben und Wettbewerben. So wurden unter anderem der beste Elfmeterschütze und der versierteste Dribbler gekürt.

Während an den ersten beiden Tagen eine „fußballerische Grundausbildung“ (Thomas Eglinski) geboten wurde, stand der dritte Tag im Zeichen der Familien, denn nun waren auch Väter und Mütter der Teilnehmer gefordert. Diese versuchten an vier Stationen, dem Nachwuchs seine Grenzen aufzuzeigen. Besonders ehrgeizig zeigten sich oftmals die Mütter, die selbst mit eher unpassendem Schuhwerk sich gerade den fußballerischen Angriffen der Sohnemänner erwehrten. Rasch war allerdings klar, dass die junge Generation in der Regel über die deutlich bessere Kondition verfügte.

Am Ende der Veranstaltung gab es schließlich die große Siegerehrung. Unter dem Applaus der vielen Zuschauer durften die jungen Kicker ihre Medaillen und Pokale in Empfang nehmen – mit Stolz. Ein bewegender Moment war dies für alle, vor allem nach der langen Pause in der Corona-Pandemie.

Auch die SVE-Funktionäre und Trainer nahmen aus dieser Veranstaltung Anregungen mit. In einem Impulsvortrag, der schon bald in eine muntere Diskussion mündete, berichteten Thomas Eglinski und Marco Schulz von Erfahrungen.

Bonndorf Jugendabteilung des SV Ewattingen im Aufwind Das könnte Sie auch interessieren

Vor allem interessierten die Zuhörer konkrete Tipps für den Amateursport. „Mindestens dreimal Training selbst im Jugendbereich sind nötig, um besser zu werden“, stellte Thomas Eglinsiki klar. Auch Investitionen in die Ausbildung der (Jugend-)Trainer war ein Thema. Man werde dies in die Agenda aufnehmen, waren sich die Verantwortlichen einig.