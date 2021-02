von Yvonne Würth

Frühe Gassi-Geher haben sich am Samstagmorgen gewundert, warum es ein Vollbärtiger mit Baseballkappe so eilig hat. Die Erklärung ist ganz einfach: Familienvater Andreas Apruzzese aus Stühlingen hat beim virtuellen Lauf „Run-Forrest-Run“ mitgemacht und sich dabei als „Forrest Gump„, dem Protagonisten des gleichnamigen Kino-Erfolgs, verkleidet.

Mit dem Run-Forrest-Run, einem Lauf der Läufer-Homepage www.lauf-weiter.de konnte Andreas Apruzzese aus Stühlingen seinen Rekord brechen und schaffte 61 Kilometer am Samstagmorgen.

„Wegen Corona mussten der Baden-Marathon in Freiburg und andere abgesagt werden.“ Das regelmäßige Training soll nicht mit dem Familienleben kollidieren, deshalb verzichtet der 37-Jährige schon mal auf den Schlaf und nutzt die frühen Morgenstunden. Für den Samstag hatte er eine Zeit am späten Vormittag vereinbart, ab wann er wieder ganz für die Familie da ist.

Stühlingen „Vom Laufanfänger bis zum Dauerläufer“: Sportskanone Andreas Apruzzese will sein Wissen weitergeben Das könnte Sie auch interessieren

Der Lauf: Um sein Ziel von 61 Kilometern zu schaffen, startete Andreas Apruzzese bereits um halb vier Uhr morgens. Nach den ersten Kilometern auf dem Laufband verließ er um 5 Uhr (Ausgangsbeschränkung) das Haus und lief von Stühlingen nach Tiengen und wieder zurück. Innerhalb von 5 Stunden und 41 Minuten schaffte er sein anvisiertes Ziel mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5,36 Kilometern pro Stunde. Dabei musste er kreativ werden, denn die Wege an der Wutach sind durch das Hochwasser teilweise gesperrt.

Der Ursprung

Der beliebte Film Forrest Gump mit Regisseur Robert Zemeckis und Schauspieler Tom Hanks von 1994 ist noch vielen in guter Erinnerung. Unter anderem war die Figur Forrest Gump ein sehr guter Läufer mit Spaß am Laufen ohne besonderen Grund.

Per App

Im Internet (www.lauf-weiter.de) werden verschiedene Läufe angeboten, welche gerade während des Lockdowns möglich und erlaubt sind: „Lauf weiter, alles wie immer – nur anders.“ Der Teilnehmer meldet sich im Vorfeld an, startet den Lauf, während er eine der vielen möglichen Lauf-Apps aktiviert und macht ein Screen-Shot-Bild, wenn er angekommen ist. Per Upload-Link übermittelt er seine Daten und erhält seine personalisierte Urkunde, die er ausdrucken und in seine Sammlung integrieren kann.

Hinter der Seite steht das Team um André Fenner aus Neuss, welches vor Corona Firmenkunden mit Ideen für Veranstaltungen und Läufe begeisterte und seither mit Angeboten wie der Sonntags-Lauf-Challenge und dem Music Run inzwischen eine Gemeinschaft aus 162.500 Teilnehmern im Alter zwischen 25 und 45 Jahren aufgebaut hat.

Zur Person: Der 37-Jährige Andreas Apruzzese ist Vorsitzender des Tennisclubs Stühlingen und ein erfahrener Trainer. Weitere Infos über ihn gibt es im Internet (www.andys-sportkurse.com).