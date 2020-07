von Gertrud Rittner

Wer begrüßt denn da alles Groß und Klein vor dem Kindergarten in Ewattingen? Wird es gar ein Drache sein, oder sind es die bunten Vögel, das lachende Pferd, die frechen Zwerge? Alle stehen sie vor dem St. Joseph Kindergarten in Ewattingen und geben ein lustiges Bild ab.

Gemeinsam mit ihren Eltern durften die Kinder die verschieden großen Holzbretter, die Markus Stritt aus Ewattingen zur Verfügung gestellt hatte, zu Hause bemalen. Nach Lust und Laune konnten alle ein Motiv gestalten, welches sie sich selbst ausgesucht hatten. Die Farben hatte die Firma FreiLacke aus Döggingen gestiftet. Eigentlich sollte dieses Projekt von den Kindern mit Eltern gemeinsam und den Erzieherinnen im Kindergarten umgesetzt werden. Doch die Schließung im Frühjahr kam dazwischen, und so bekamen alle die Holzbretter mit nach Hause, um während des Lockdown dort pinseln zu können. Markus Stritt brachte ihre Werke dann am Zaun des Kindergartens an, wo sich jetzt alle wieder treffen können.