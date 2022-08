von Heidi Rombach

Umsatzmäßig gehöre das Lagerhaus der Raiffeisen Warengenossenschaft EwattingeneG (RW-E) zu den Gewinnern, blickt Geschäftsführerin Susanne Rothmund auf die bisherige Corona-Pandemie zurück. Fast in allen Bereichen habe die RW-E gepunktet, erläutert sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Besonders Lebensmittel und alles rund um den Garten seien begehrt gewesen.

Die Genossenschaft 1911 gründeten 55 Landwirte einen Spar- und Darlehenskassenverein mit einer ländlichen Warenabteilung, die heutige Raiffeisen Warengenossenschaft Ewattingen eG (RW-E). Derzeit halten 46 Mitglieder aus Ewattingen, Lembach, Münchingen, Boll, Lausheim, Dillendorf, Stühlingen und Wellendingen 94 Geschäftsanteile. Bei der RWE können auch Nicht-Landwirte zum Preis von 620 Euro Anteile erwerben. Wer auf Gewinnausschüttung hofft, irrt. Die Mitglieder erhalten keine Ausschüttung, weil sie vom Genossenschaftsgedanken überzeugt sind, erklärt Geschäftsführerin Susanne Rothmund. 2021 zählte die RWE 48 Mitglieder mit 98 Geschäftsanteilen.

Im zweijährigen Rückblick zeige sich, dass die RW-E mehr Lebensmittel verkauft habe als 2019. Eher rückläufig war der Verkauf von Futter- und Pflanzenschutzmitteln. Dies führt Rothmund auf die Verkleinerung des Tierbestands zurück und dass Pflanzenschutz gezielter eingesetzt werde. Die Post-Agentur, die sich anfangs wenig gerechnet habe, sei mittlerweile mehr als nur eine Dienstleistung.

Die Klientel der RW-E habe sich geändert, so Rothmund. Kauften bis 2017 eher Landwirte ein, sei die RW-E durch den Umbau des Lagerhauses attraktiver und breiter für Privatkunden aufgestellt. Auch habe man von der Schließung des Lebensmittelladens in Ewattingen profitiert. Die Kundschaft sei bunt gemischt. Kunden sehnten sich nach sozialen Kontakten und seien mehrmals die Woche gekommen.

Eine direkte Getreideanlieferung gebe es im Lagerhaus nicht, erklärt die Geschäftsführerin. Stattdessen werde Saatgut gekauft und gereinigt. Großer Wert werde auf regionale Produkte gelegt. Trotz der jüngsten Preissteigerungen sei man bemüht, Produkte zu fairen Preisen anzubieten. Rothmund befürchtet allerdings, dass Kunden sich wieder zu Billiganbietern umorientieren und weniger zu regionalen Produkten greifen.

Die RW-E bilanzierte einen Gewinn von knapp 17.500 Euro aus den Jahren 2019 bis 2021. Es werde ein Polster aufgebaut für anstehende Reparaturen, sagte der Vorstandsvorsitzende Harald Burger. Als richtige Entscheidung stufte er die Investition in eine Photovoltaik-Anlage ein. Bürgermeister Christian Mauch unterstrich, wie froh die Gemeinde Wutach über die genossenschaftliche Einrichtung sei. Die RW-E sei wohl einst aus einer Not heraus geboren worden. Mit Selbsthilfe und Selbstständigkeit habe sie sich aus dem Dorfleben und den Landwirtschaftsbetrieben heraus formiert. Die Genossenschaft habe sich immer wieder neu ausgerichtet. Lebensmittel machten Umsätze mit Gewinnen. Er rief die Genossenschaft auf, daran zu denken, das Dorf mehr in die Aktivitäten einzubeziehen, um die Kundenbindung zu erhöhen. Mauch schlug eine Kampagne zur Mitgliederwerbung vor.