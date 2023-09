Ein weiteres erfolgreiches Projekt in Sachen Kleindenkmäler konnte vom Schwarzwaldverein Stühlingen abgeschlossen werden. Engelbert Klösel, Fachwart für Heimatpflege vom Schwarzwaldverein Stühlingen, kümmert sich seit 2008 um die notwendigen Restaurierungen von Kleindenkmälern, darunter um die 150 Feldkreuze auf Stühlinger Gemarkung.

Dem Wegkreuz zwischen der Klausenhütte und Weizen hatten die Elemente so arg zugesetzt, dass hier ein Fachmann angefragt werden musste. Die geschnitzte Heiland-Figur aus Eichenholz war fast völlig verfault und sollte nun vom erfahrenen Bildhauer und Restaurator Hans Berg aus Stühlingen erneuert werden.

Figur wird aus strapazierfähigem Holz geschnitzt

Anstatt wie ursprünglich in Eichenholz wurde für die neue Figur Holz der westamerikanischen Weymouth Kiefer genommen. „Das ist eine strapazierfähige Sorte für den Außenbereich, auch lässt sich das Holz gut schnitzen, weil es kurzfaserig ist. Eiche wäre besser gewesen, ist aber unbezahlbar“, so Hans Berg. Eigentlich sollte ein astloses Stück ausgesucht werden. Der Restaurator hat das einzige Astloch so geschickt mittig auf die Brust platzieren können, dass es wie ein Wundmal aussieht. Das Gesicht des leidenden Jesus wurde gemäß der Vorlage geschnitzt, das Geschick des Künstlers ist am Bart besonders eindrucksvoll zu erkennen. Farbe bekommen das Wundmal, der Bart und die Haare. Der Korpus wird komplett aus einem Stück geschnitzt, lediglich die Arme werden nachträglich angebracht.

Der fertige Heiland hat eine Größe von 1,2 Metern, das Holzkreuz ist fünf Meter hoch und hängt an einem Waldweg in Weizen. Bei seiner Arbeit im kleinsten Haus am Stadtweg Stühlingen hat Hans Berg die schönste Sicht ins Tal.

Die Stundenzahl hatte er nicht aufgeschrieben, zwischendurch musste er sich Operationen unterziehen, um den weißen Hautkrebs zu entfernen, dennoch konnte er die große Figur rechtzeitig und wunschgemäß fertigstellen.

Seit 40 Jahren selbstständig

Vor 40 Jahren hatte er sich selbstständig gemacht. Der 70-Jährige wohnte zuerst im Elternhaus gegenüber des Zapfhahns und arbeitete an der Hauptstraße im Gebäude mit großer Schreinerei im Erdgeschoss. Auch die Wohnung darüber mit 200 Quadratmetern war ideal für die Familie mit vier Töchtern gewesen, nach und nach wurde der Speicher zur Galerie ausgebaut.

Vor zehn Jahren erwarben er und seine Frau das Häuschen im Stadtweg, dort baute er sich im Untergeschoss seine Werkstatt in kleinerer Form als zuvor aus. Gerne schnitzt er heute die Stühlinger Fasnachtsmaske und ähnliche kleinere Objekte.

Hans Berg fertigt auch die traditionelle Larve des Hungrigen Stühlingers. Hier wird anders als bei der üblichen Fasnachtsmaske jedes Exemplar mit kleinen Unterschieden versehen. Allen gemeinsam sind das Aussehen eines hungrigen Mannes mit hohlen Wangen, spitzer Nase und buschigen Augenbrauen. Senior-Hündin Paula ist immer mit dabei.

Eine Kreuzweihe wird noch stattfinden.